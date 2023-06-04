Milyonlarca öğrenci için yaz tatil başlıyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran’da sona erecek. Karneleri alan öğrenciler yaz tatiline de başlamış olacak. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak. e-Okul Bilgilendirme Sistemi (VBS) öğrenci velileri, öğrenciler ve öğretmenler tarafından kullanılabilen bir sistem. Okulların kapanmasına kısa bir süre kala E-Okul VBS giriş ekranı sıklıkla sorgulanıyor. Peki, E-Okul VBS giriş ekranına nasıl erişilir?

E-Okul VBS giriş ekranı

e-Okul'a giriş yapmak için öncelikle https://eokulyd.meb.gov.tr/ adresine gitmelisiniz. Bu adreste sisteme giriş yapmak isteyen öğretmenler e-Okul Yönetimi Bilgi Sistemi Girişi sekmesini, sisteme giriş yapmak isteyen öğrenciler ve veliler ise Veli Bilgilendirme Sistemi Girişi sekmesini seçmelidir.

E Okul ne zaman kapanacak?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bakım ve onarım zamanları haricinde kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Dönem sonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabilmekte, bu durum ise öğrenciler tarafından E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumlanmaktadır. E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.

E-Okul sınav sonuçları nasıl görüntülenir?

E-Okul girişi ile not bilgilerinizi menüdeki "Not Bilgisi" bölümüne tıklayarak öğrenebilirsiniz.

E Okul üzerinden sınav tarihler, haftalık ders programı, devamsızlık bilgisi görüntüleme de mümkün oluyor.

İlkokul, ortaokul, lise devamsızlık hakkı kaç gün?

Ortaokul; 5.6.7. ve 8. sınıfı kapsıyor. Ortaokulda öğrencilerin, 10 gün özürsüz (raporsuz), 20 gün ise özürlü (raporlu) olmak üzere 30 gün devamsızlık hakkı vardır. Ortaokul öğrencileri için direkt sınıfta kalma gibi bir durum yoktur. 20 günden fazla devamsızlık yapılması halinde öğrencilerin sınıf atlayabilmesi için Şube Öğretmenler Kurulu’ndan geçer onay alması gerekiyor. Kuruldaki karar göre öğrenci okulu geçebiliyor ya da sınıf tekrarı yapabiliyor.

Lise; 9.10.11. ve 12. sınıfları kapsıyor. Lisede özürsüz yani raporsuz olarak izin süresi 10 günken, özürlü yani raporlu izin süresi 20 gündür. Yani lisede bir öğrencinin bu şekilde toplam 30 gün devamsızlık hakkı vardır. Fakat lisede 30 gün devamsızlığı olan bir öğrenci sınıf tekrarı yapabilir.

Devamsızlık hakkı kaç gün olursa taktir teşekkür belgesi alınmaz?

MEB’in yayınladığı yönetmeliğe göre, başarı puanı her ne olursa olsun bir öğrencinin 5 gün devamsızlığı varsa takdir ya da teşekkür belgesi alamamaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

2023- 2024 eğitim öğretim yılı okullar ne zaman açılacak?