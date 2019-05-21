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e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi 2019 ( e-Okul VBS ) giriş ekranı

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ne giriş yaparak okullardaki son gelişmeleri yakından takip edebilirsiniz. Yeni sezonun bitmesine çok az bir süre kala okullardaki tüm gelişmeler e-Okul VBS üzerinden rahatlıkla öğreniliyor. Sizler de ders programı, devamsızlık veya okulla ilgili tüm konuları merak ediyorsanız e-Okul VBS'ye giriş yapabilirsiniz.

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2019 e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne girerek tüm sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

2019 e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne girerek tüm sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ne giriş yapmak oldukça kolay ve basittir. Öğrenci numaranızla giriş yaparak hem son gelişmeleri öğrenebilir, hem de hangi belgeyi alacağınızı öğrenebilirsiniz. İşte 2019 e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranı.

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ne nasıl giriş yapılır?

Sizlere sunacağımız bağlantılar üzerinden Veli Bilgilendirme Sistemi’ne giriş yapabilir ve sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Giriş için tıklayınız

Açılan sayfa üzerinden sağ tarafta bulunan “Veli Bilgilendirme Sistemi” alanından güvenlik rakamlarını, öğrenci T.C. kimlik numarasını ve öğrenci okul numarasını girmeniz gerekmektedir. Daha sonra sisteme giriş yaparak tüm sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

e-Okul ile hangi sorgulamalar yapılır?

e-Okul ile birçok sorgulama işlemleri yapılabilir. Bunların arasında;

Devamsızlık sorgulama

Yazılı sonuçları

Sözlü sonuçları

Karne notları

Haftalık ders programları

Performans bilgileri ve çok daha fazla sorgulamaları gerçekleştirebilirsiniz.

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi yenilendi

Veli Bilgilendirme Sistemi yenilendi. Resmi site üzerinden yapılan açıklamada “Yenilenen tasarımımız ile artık e-okul mobil uyumlu çok daha özgün ve yenilikçi bir görünüme sahip.” duyurusu yapıldı.

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’nde Kurum Standartları Modülü

Yenilen e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ne 2018 yılında Kurum Standartları Modülü eklendi. Resmi siteden de bu konuyla ilgili duyuru geldi. Açıklamada “2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında resmi okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul, ortaokul, imam hatip ortaokulları ve yatılı bölge ortaokullarının değerlendirilmesini sağlayacak "Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Standartları Modülü" veri girişine açılmıştır (Veliler, Veli T.C. Kimlik No ve Öğrenci No ile, öğrenciler ise Öğrenci T.C. Kimlik no ve Öğrenci No ile giriş yapacaklardır.” denildi.

Veli/Öğrenciler olarak kurumunuzu değerlendirmek için TIKLAYINIZ

Karnesi kötü gelen çocuğa nasıl davranmalı
Karnesi kötü gelen çocuğa nasıl davranmalı

Okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve ortaöğretimdeki yaklaşık 18 milyon öğrenci, bugün karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıkacak. Karne dönemi, öğrenciler için hayatlarının en önemli günlerinden biridir. Karne almak; çocuklarda aşırı kaygı yaratabildiği gibi, anne ve babayı da oldukça heyecanlandırır. Şüphesiz her anne-baba çocuğunun başarılı olmasını ister. Ancak beklenmeyen bir karne ile karşılaşınca nasıl tepki verilmeli? Birkaç dersten kırık not getiren çocuğunuza olumsuz davranmak uzun vadede daha vahim sonuçlara yol açabilir. Öfkelenmek, kızmak, bağırmak gibi olumsuz yaklaşımların çocukların baskı altına girmelerine, motivasyonlarının daha da azalmasına, onların da anne babasına kızgınlık duymalarına neden olabileceğine dikkat çeken uzmanlar, anne babasının aşırı tepkisiyle karşılaşan bir çocuğun, kendisi ile ilgili görüşlerinin negatife dönebileceğine ve yetersizlik düşüncesinin pekişebileceğine vurgu yapıyor. Başkaları ile kıyaslamayın Çocuğun kendine güvenini ve motivasyonunu olumsuz etkileyen en etkin davranışlar arasında, kendisinin sınıf arkadaşları veya başka çocuklarla kıyaslanmasıdır. Çocuklar başkaları ile kıyaslandıkça, ailelerine karşı daha agresif ve saldırgan olurlar. Çünkü bu çocuklar, ailelerini hiç memnun edemeyeceklerini düşünürler. Yaşadıkları hayal kırıklıkları kendi kapasitelerini engeller, hayat boyu ailelerini memnun etmeye çalışır ve etraflarını kontrol ederek yoğun bir kaygı yaşarlar. Çocuğun kapasitesinin üstünde beklentilere sahip olmak ve yüksek hedeflere ulaşamadığını görmek, karne döneminde hem aileler hem de çocuklar için baskı ve kaygı yaratır. Karnesi kötü olan çocuğu cezalandırmayınÇocuk karnesi ile eve geldiğinde hızla göz atmak ve hemen tepki vermek yerine, onunla karne üzerinde konuşmak için uygun bir zaman belirlenmelidir. Kötü notlar için onu cezalandırmak yerine düşük notları ve/veya öğretmenlerinin olumsuz yorumları hakkındaki fikirleri sorulmalıdır. Birlikte plan hazırlayınÇocuğun iyi olan dersleri için ise takdir etmeyi atlamadan, bir sonraki dönem eksiklerini nasıl tamamlamayı düşündüğü sorulmalı ve bu konuda beraberce bir plan hazırlanmalıdır.Karnesi iyi olan çocuğu ödüllendirmede aşırıya kaçmayınKarnesindeki notları yüksek olan çocuğa aşırı övgüde bulunmak sorumluluk ile başarı algısının yanlış şekillenmesine ve çevresini bu yanlış algıyla değerlendirerek ilişkilerinde problemler yaşamasına yol açabiliyor. Aynı zamanda başarısızlık korkusunun artmasına ve ileriye dönük kaygısının yoğunlaşmasına neden olabiliyor.Karnesi başarılı olan çocukları ödüllendirirken, abartmamaya özen gösterilmelidir. Çocuğun büyük hediyeler için değil, geleceği için çalışması sağlanmalıdır. 5 ilde karne günü okullar tatil edildiSivas'ta okullar tatilSömestirde450 bintatil yolcusu

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