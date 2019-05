e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi 2019 ( e-Okul VBS ) giriş ekranı

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ne giriş yapmak oldukça kolay ve basittir. Öğrenci numaranızla giriş yaparak hem son gelişmeleri öğrenebilir, hem de hangi belgeyi alacağınızı öğrenebilirsiniz. İşte 2019 e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranı.

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ne nasıl giriş yapılır?

Sizlere sunacağımız bağlantılar üzerinden Veli Bilgilendirme Sistemi’ne giriş yapabilir ve sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Açılan sayfa üzerinden sağ tarafta bulunan “Veli Bilgilendirme Sistemi” alanından güvenlik rakamlarını, öğrenci T.C. kimlik numarasını ve öğrenci okul numarasını girmeniz gerekmektedir. Daha sonra sisteme giriş yaparak tüm sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

e-Okul ile hangi sorgulamalar yapılır?

e-Okul ile birçok sorgulama işlemleri yapılabilir. Bunların arasında;

Devamsızlık sorgulama

Yazılı sonuçları

Sözlü sonuçları

Karne notları

Haftalık ders programları

Performans bilgileri ve çok daha fazla sorgulamaları gerçekleştirebilirsiniz.

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi yenilendi

Veli Bilgilendirme Sistemi yenilendi. Resmi site üzerinden yapılan açıklamada “Yenilenen tasarımımız ile artık e-okul mobil uyumlu çok daha özgün ve yenilikçi bir görünüme sahip.” duyurusu yapıldı.

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’nde Kurum Standartları Modülü

Yenilen e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ne 2018 yılında Kurum Standartları Modülü eklendi. Resmi siteden de bu konuyla ilgili duyuru geldi. Açıklamada “2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında resmi okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul, ortaokul, imam hatip ortaokulları ve yatılı bölge ortaokullarının değerlendirilmesini sağlayacak "Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Standartları Modülü" veri girişine açılmıştır (Veliler, Veli T.C. Kimlik No ve Öğrenci No ile, öğrenciler ise Öğrenci T.C. Kimlik no ve Öğrenci No ile giriş yapacaklardır.” denildi.

