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e-Okul’da karne notu görüntüleme! 15 tatile sayılı günler kaldı

Sömestr tatiline artık sayılı günler kala e-Okul’da da yoğunluklar devam ediyor. Karneleri almaya son bir hafta kala öğrenciler sonuçları görerek hangi belgeyi alacaklarını görebiliyorlar. İşte 2018 e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi…

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e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile karne notlarınızın yanı sıra devamsızlık bilgilerini de görüntüleyebilirsiniz.

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile karne notlarınızın yanı sıra devamsızlık bilgilerini de görüntüleyebilirsiniz.

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile karne notlarınızı görüntüleyebilir ve karne gününde hangi belgeyi alacağınızı görebilirsiniz. Karne notları, yazılı sonuçları ve sözlü notlarınızın yanı sıra devamsızlık bilgileri de e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğreniliyor. İşte 2018 e-Okul VBS uygulaması…

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ne nasıl giriş yapılır?

Sizlere sunacağımız bağlantılar üzerinden Veli Bilgilendirme Sistemi’ne giriş yapabilir ve sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Giriş için tıklayınız

Açılan sayfa üzerinden sağ tarafta bulunan “Veli Bilgilendirme Sistemi” alanından güvenlik rakamlarını, öğrenci T.C. kimlik numarasını ve öğrenci okul numarasını girmeniz gerekmektedir. Daha sonra sisteme giriş yaparak tüm sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

e-Okul ile hangi sorgulamalar yapılır?

e-Okul ile birçok sorgulama işlemleri yapılabilir. Bunların arasında;

Devamsızlık sorgulama

Yazılı sonuçları

Sözlü sonuçları

Karne notları

Haftalık ders programları

Performans bilgileri ve çok daha fazla sorgulamaları gerçekleştirebilirsiniz.

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi yenilendi

Veli Bilgilendirme Sistemi yenilendi. Resmi site üzerinden yapılan açıklamada “Yenilenen tasarımımız ile artık e-okul mobil uyumlu çok daha özgün ve yenilikçi bir görünüme sahip.” duyurusu yapıldı.

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’nde Kurum Standartları Modülü

Yenilen e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ne 2018 yılında Kurum Standartları Modülü eklendi. Resmi siteden de bu konuyla ilgili duyuru geldi. Açıklamada “2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında resmi okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul, ortaokul, imam hatip ortaokulları ve yatılı bölge ortaokullarının değerlendirilmesini sağlayacak "Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Standartları Modülü" veri girişine açılmıştır (Veliler, Veli T.C. Kimlik No ve Öğrenci No ile, öğrenciler ise Öğrenci T.C. Kimlik no ve Öğrenci No ile giriş yapacaklardır.” denildi.

Veli/Öğrenciler olarak kurumunuzu değerlendirmek için TIKLAYINIZ

Takdir teşekkür hesaplama 2018! Hangi belgeyi alacağım e-Okul'da!
Takdir teşekkür hesaplama 2018! Hangi belgeyi alacağım e-Okul'da!

Hangi belgeyi alacağım diye merak ediyorsanız e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ni kullanabilirsiniz. Sömestr tatiline çok az bir süre kala artık öğrenciler de hangi belgeyi alacaklarını merak eder oldu. Yazılı ve sözlü sonuçları ise e-Okul VBS’deki yerini aldı. Sizler de e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile takdir teşekkür hesaplaması yapabilirsiniz.6. sınıflar için takdir teşekkür hesaplama7. sınıflar için takdir teşekkür hesaplama8. sınıflar için takdir teşekkür hesaplama9. sınıflar için takdir teşekkür hesaplamae-okul giriş için tıklayınız5. sınıfta takdir teşekkür nasıl hesaplanır?Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takdirname ve teşekkür belgelerinin öğrencilere dağıtımını belirli koşullara bağlamıştır. Öğrencinin herhangi bir başarı belgesi alabilmesi için ön koşul olarak Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı bir puanı olmamalıdır. Bu şartları sağlayan 5. sınıf öğrencilerinden tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 arasında olanlara "Teşekkür", 85.00 puan ve üstü olanlara da "Takdirname" belgesi verilir.5. sınıfta dönem ortalamam 84.50 - 84.99 arasında olduğunda yuvarlama ile takdir alabilir miyim?Milli Eğitim Bakanlığının yönetmeliklerine göre 5. sınıf öğrencisinin takdir belgesi alabilmesi için tüm derslerinin dönem ağırlıklı puan ortalaması 85.00 puan ve üzeri olmalıdır. Takdir hesaplamasında öğrencinin dönem ortalamasına yuvarlama yapılmayacak ve 84.50 - 84.99 arasında olan dönem ortalamaları ile takdir belgesi alınamayacaktır.5. sınıfta dönem ortalamam 69.50 - 69.99 arasında olduğunda yuvarlama ile teşekkür alabilir miyim?Milli Eğitim Bakanlığının yönetmeliklerine göre 5. sınıf öğrencisinin teşekkür belgesi alabilmesi için tüm derslerinin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00 puan ve üzeri olmalıdır. Teşekkür hesaplamasında öğrencinin dönem ortalamasına yuvarlama yapılmayacak ve 69.50 - 69.99 arasında olan dönem ortalamaları ile teşekkür belgesi alınamayacaktır.Bu hesaplama aracıyla 5. sınıf not ortalaması hesaplama işlemi de yapabilir miyim?Evet, takdir teşekkür hesaplama aracımızla 5. sınıf not ortalama hesaplama işlemleri de yapılabilmektedir. Hem 100 üzerinden ağırlıklı puan ortalamasını hem de 5 üzerinden ağırlıklı not ortalamasını öğrenebilirsiniz.8. sınıfta ağırlıklı ortalama nasıl hesaplanır?Yeni eğitim sisteminde 8. sınıflar için dönem sonunda her dersin puan ortalaması alınarak bu ortalama dersin haftalık ders saati ile çarpılır. Daha sonra çarpım sonuçları derslerin haftalık ders saatleri toplamına bölünür. Çıkan sonuç bir 8. sınıf öğrencisi için ağırlıklı dönem ortalamasını vermektedir.8. sınıfta takdir teşekkür nasıl hesaplanır?Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takdirname ve teşekkür belgelerinin öğrencilere dağıtımını belirli koşullara bağlamıştır. Bir öğrencinin herhangi bir başarı belgesi alabilmesi için ön koşul olarak Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı bir puanı olmamalıdır. Bu şartları sağlayan 8. sınıf öğrencilerinden tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 arasında olanlara "Teşekkür", 85.00 puan ve üstü olanlara da "Takdirname" belgesi verilir.10. sınıfta ağırlıklı ortalama nasıl hesaplanır?Yeni eğitim sisteminde 10. sınıflar için dönem sonunda her dersin puan ortalaması alınarak bu ortalama dersin haftalık ders saati ile çarpılır. Daha sonra çarpım sonuçları derslerin haftalık ders saatleri toplamına bölünür. Çıkan sonuç bir 10. sınıf öğrencisi için ağırlıklı dönem ortalamasını vermektedir.10. sınıfta takdir teşekkür nasıl hesaplanır?Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takdirname ve teşekkür belgelerinin öğrencilere dağıtımını belirli koşullara bağlamıştır. Bir öğrencinin herhangi bir başarı belgesi alabilmesi için ön koşul olarak tüm derslerin her birinden 50.00 puandan aşağı bir puanı olmamalıdır. Bu şartları sağlayan 10. sınıf öğrencilerinden tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 arasında olanlara "Teşekkür", 85.00 puan ve üstü olanlara da "Takdirname" belgesi verilir.10. sınıfta dönem ortalamam 84.50 - 84.99 arasında olduğunda yuvarlama ile takdir alabilir miyim?Milli Eğitim Bakanlığının yönetmeliklerine göre 10. sınıf öğrencisinin takdir belgesi alabilmesi için tüm derslerinin dönem ağırlıklı puan ortalaması 85.00 puan ve üzeri olmalıdır. Takdir hesaplamasında öğrencinin dönem ortalamasına yuvarlama yapılmayacak ve 84.50 - 84.99 arasında olan dönem ortalamaları ile takdir belgesi alınamayacaktır.10. sınıfta dönem ortalamam 69.50 - 69.99 arasında olduğunda yuvarlama ile teşekkür alabilir miyim?Milli Eğitim Bakanlığının yönetmeliklerine göre 10. sınıf öğrencisinin teşekkür belgesi alabilmesi için tüm derslerinin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00 puan ve üzeri olmalıdır. Teşekkür hesaplamasında öğrencinin dönem ortalamasına yuvarlama yapılmayacak ve 69.50 - 69.99 arasında olan dönem ortalamaları ile teşekkür belgesi alınamayacaktır.Bu hesaplama aracıyla lise 2 not ortalaması hesaplama işlemi de yapabilir miyim?Evet, takdir teşekkür hesaplama aracımızla lise 2 not ortalama hesaplama işlemleri de yapılabilmektedir. Hem 100 üzerinden ağırlıklı puan ortalamasını hem de 5 üzerinden ağırlıklı not ortalamasını öğrenebilirsiniz.

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