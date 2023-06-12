ECZA 13 uygulaması nedir, nasıl indirilir? Uygulamada neler var?

Merkezi Erzurum ’da bulunan Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Iğdır ve Kars illerine de hizmet veren 13. Bölge Erzurum Eczacı Odası, üye ve tüm vatandaşların yararlanabileceği ‘ECZA 13’ uygulamasını başlattı. ‘ECZA 13’ uygulamasıyla üyelere verdikleri sözü yerine getirdiklerini kaydeden Başkan Güven, zaman içinde çok daha geliştirecekleri çalışmanın birçok ilki de beraberinde getirdiğini söyledi.

ECZA 13 UYGULAMASI NEDİR, NASIL İNDİRİLİR? UYGULAMADA NELER VAR?

Mobil ‘ECZA 13’ uygulaması Apple Application Store ve Google Play Store’dan ücretsiz bir şekilde indirilebiliyor. Vatandaşların kolaylıkla kullanabileceği uygulamada sadece nöbetçi eczane bilgilerine değil, il ve ilçelerdeki tüm eczane bilgilerine de ulaşılabiliyor.

Ayrıca uygulamada pilot il olarak Erzurum’da başlatılan önemli bir pencere yer alıyor. Kan ürünü, mama, organ nakli gibi sıralı dağıtım reçetelerinin hangi eczanelerden alınabileceğinin anlık olarak görüleceği uygulama, yakın bir zamanda tüm bölgeyi kapsayacak.





BAŞKAN GÜVEN: TÜRKİYE'DE BİR İLK

‘ECZA 13’ uygulamasında üye olmaksızın duyuruları okumak, odaya ulaşmak, sosyal medya hesaplarını takip etmek, dilek, görüş ve talepleri doğrudan iletmek de mümkün olacak.

Oda üyesi eczacıların da uygulama aracılığıyla İktisadi İşletmeye ulaşabileceklerini dile getiren Başkan A. Caner Güven, şunları söyledi.

“Uygulama içinde tek dokunuşla oda üye paneline erişimi de mümkün hale getirdik. Ayrıca Türkiye’de ilk defa ‘ACİL DURUM’ sistemimizi de devreye aldık. Acil durumda üyelerimiz tek bir dokunuşla bizlere bildirim yapabilecekler. Bu şekilde saniyeler içinde üyemizin konumunu tespit ederek, ulaşmamız mümkün olacak. Uygulamada gerek üniversitelerimizdeki akademik gelişmelerden, gerek kamudaki eczacılarımızdan da gelişmelerin yer aldığı bölümler de yer alıyor.

Yardımcı eczacı istihdamı için panel, üyelerimize özel indirim ve anlaşmalar, gerekli dosyalar, bağlantılar ve meslektaşlarımızın özel günlerini birbirleri ile paylaşabilecekleri bölümler de uygulama içinde düşünülen detaylar arasında. Ayrıca önemli gelişmeler ve duyurular üyelere bildirimlerle hızla ulaştırılabiliyor.





Teknoloji çağının gerekliliği olarak zamanla çok daha etkili, hızlı ve kullanışlı hale gelecek; inovasyon açısından güzel bir örnek olacağını düşündüğümüz bu uygulamayı genç girişimcilerimiz ve eczacılarımızla birlikte geliştirdik. Zaman içinde ECZA 13’ün örnek bir başarı hikayesine dönüşmesini çok arzu ediyoruz. Uygulamanın geliştirilmesi aşamasında gerekli finansman için oda bütçesinden değil, gönüllü eczacılarımız ve iş ortaklarımızdan destek aldık. Bu süreçte bizi her zaman destekleyen ve inanan meslektaşlarımıza bir kez daha teşekkür ederiz.”







