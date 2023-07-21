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Edirne'de 2 kamyonet ile tırın çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Edirne'de arı kovanı taşıyan kamyonetler ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Tır sürücüsü ile kazaya müdahale sırasında arı sokması sonucu yaralanan itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı. İşte detaylar.

12:20 . 21/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Edirne Haberleri

Edirne Haberleri

'de arı kovanı taşıyan kamyonetler ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

4 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Korudağ mevkisinde kovanlarla arı taşıyan 2 kamyonet ile tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar sonrası olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada O.M, D.M, H.M. ve B.A. hayatını kaybetti, tır sürücüsü E.G. yaralandı. Cenazeler, işlemlerin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü ile kazaya müdahale sırasında arı sokması sonucu yaralanan itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı.



#Edirne
#Keşan
#Korudağ
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