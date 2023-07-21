Edirne'de 2 kamyonet ile tırın çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

'de arı kovanı taşıyan kamyonetler ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

'de arı kovanı taşıyan kamyonetler ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Korudağ mevkisinde kovanlarla arı taşıyan 2 kamyonet ile tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.