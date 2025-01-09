Efsane filmi Kanal D ekranlarında bu akşam TV'de ilk kez yayınlanacak. Geçtiğimiz yıl vizyona giren ve beğeni kazanan filmin oyuncu kadrosunda Gassal ile çok konuşulan Ahmet Kural başrol olarak izleyici karşında. Peki Efsane filmi konusu nedir? Efsane oyuncuları kimler?
Kanal D ekranlarında bu akşam saat 20.00'da yayınlanacak olan Efsane filmi, ilk kez TV'de izleyici ile buluşacak. Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği filmde Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt, Şinasi Yurtsever gibi isimler yer alıyor. İşte Efsane filmi hakkında merak edilenler...
EFSANE FİLMİ KONUSU NEDİR?
Çorum'da yaşayan Sadık (Ahmet Kural) ve ailesi, binlerce yıllık aile geleneğini devam ettirerek yoğurtçuluk yaparlar. Yoğurtları lezzeti ve şifası ile bilinir. Bu dillere destan yoğurdun sırrını ise ailenin en büyüğü olan Dede saklar ve yoğurtları o yapar. Fakat bir yaz günü Dede'nin evinin çatısına kar yağması işleri değiştirir. Çünkü efsaneye göre sırrı saklayan kişinin çatısına yaz günü kar yağarsa o sır başkasına verilmelidir. Verilmezse başlarına büyük felaketler gelecektir. Sırrın aktarılması için bütün aile fertleri bir araya gelir. Bu ikiz kardeşler Sadık ve İstanbul'da yaşayıp ailesiyle görüşmeyen Özgür (Ahmet Kural)) arasında bir çekişmeye sebep olacaktır.
Orijinal adı : Efsane
Yönetmen : Selçuk Aydemir
Yapım Yılı : 2024
EFSANE FİLMİ OYUNCU KADROSU
Devrim Saltoğlu Rolü : İmam