Çorum'da yaşayan Sadık (Ahmet Kural) ve ailesi, binlerce yıllık aile geleneğini devam ettirerek yoğurtçuluk yaparlar. Yoğurtları lezzeti ve şifası ile bilinir. Bu dillere destan yoğurdun sırrını ise ailenin en büyüğü olan Dede saklar ve yoğurtları o yapar. Fakat bir yaz günü Dede'nin evinin çatısına kar yağması işleri değiştirir. Çünkü efsaneye göre sırrı saklayan kişinin çatısına yaz günü kar yağarsa o sır başkasına verilmelidir. Verilmezse başlarına büyük felaketler gelecektir. Sırrın aktarılması için bütün aile fertleri bir araya gelir. Bu ikiz kardeşler Sadık ve İstanbul'da yaşayıp ailesiyle görüşmeyen Özgür (Ahmet Kural)) arasında bir çekişmeye sebep olacaktır.