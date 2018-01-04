Ehliyet sonuçları açıklandı! 23 Aralık ehliyet sınav sonuçları!

23 Aralık 2017 günü yapılan ehliyet sonuçları bugün sabah saatlerinde açıklandı. MEB tarafından yapılan ehliyet sınavında motor bilgisi, trafik bilgisi ve ilk yardım bilgisi soruları sorulmaktadır. En az 70 puan alan adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak.

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EHLİYET SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

MEB’in MTSAS takviminde yayınladığı duyuruya göre, 23 Aralık tarihinde yapılan ehliyet sınavının sonuçları, 4 Ocak 2018 tarihinde açıklanacak. Açıklanacak olan ehliyet sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden erişime açılacak ve adaylar T.C. Kimlik Numaraları ile sorgulama yaparak sonuçları görüntüleyebilecek. Öte yandan bazı durumlarda ehliyet sınav sonuçları MEB'in internet sitesi üzerinden duyurulmuyor. Böyle durumlarda sürücü kursları, SMS yoluyla adaylara sınav sonuçları hakkına bilgilendirme yapıyor.

DİREKSİYON SINAVINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

– Direksiyon sınavı artık 35 dakika sürmektedir. İlk 5 dakikasında araç tanıma ile ilgili sorular sorulmaktadır. Aracın iç donanım ve motor kısımlarından soru sorulacak sorulardan 5 tanesine cevap veremeyenler sınavdan başarısız sayılacak.

– Aracınızın kapısını sol elle açarak sağ ayağınızla giriş yapınız. Araca binerken arkanızdan gelen bir araç varsa onu görebilmeniz içidir bu vesileyle olası kazalarda yaralanma riski ortadan kalkar.

– Sınav giriş belgenizi ve nüfus cüzdanınızı komisyon başkanına vererek imza tutanağını imzalayınız.

– Aynaları, koltuğu kendinize göre ayarladıktan sonra mutlaka emniyet kemerinizi takınız.

– Vites takılı durumdaysa, debriyaja basarak boşa alınız. Debriyaja basılı konumdayken kontağı çevirip araç çalışmaya başladıktan sonra anahtarı basmayı bırakınız.

– Gideceğiniz yöne göre sinyalinizi veriniz, frene basarak el frenini indiriniz.

– Ayağınız sonuna kadar debriyaja basılı haldeyken vitesi 1’e takarak kalkışınızı yapınız.