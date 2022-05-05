Özgün Eintracht Frankfurt West Ham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
ÖZGÜN HABERLER

Eintracht Frankfurt West Ham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol severler son zamanlarda Eintracht Frankfurt West Ham maçı ile ilgili araştırmalara başladı bile. UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçı için geri sayım başladı. Futbolseverler Eintracht Frankfurt West Ham maçını merakla bekliyor. Peki, Eintracht Frankfurt West Ham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Eintracht Frankfurt West Ham maçı ile ilgili bütün detaylar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Eintracht Frankfurt West Ham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Eintracht Frankfurt West Ham maçı detayları
Eintracht Frankfurt West Ham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol seven milyonlarca kişi için geri sayım başladı. Eintracht Frankfurt West Ham maçı ile ilgili detayları sizler için derledik. Eintracht Frankfurt West Ham maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Deutsche Bank Park'ta oynanacak olan Eintracht Frankfurt West Ham maçı ile ilgili bütün detaylar...

Eintracht Frankfurt West Ham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Eintracht Frankfurt West Ham maçı bu akşam saat 22:00’da oynanacak. Mücadele Exxen üzerinden canlı izlenebilecek.

Eintracht Frankfurt detayları

  • Almanya Bundesliga'da son 6 maçta galibiyeti olmayan Eintracht Frankfurt, UEFA Avrupa Ligi'nde rüya gibi bir sezon geçiriyor...
  • Fenerbahçe'nin olduğu gruptan lider çıkıp Galatasaray'ı eleyen Barcelona'yı kupa dışına iten Alman ekip, Londra'daki yarı final ilk maçında da West Ham'ı 2-1 yenerek final için büyük bir adım atmıştı.
  • TD Oliver Glasner; "Tüm Almanya bizi destekliyor. İlk maçı kazandık ama bu kez daha iyi bir performans ortaya koymalı ve taraftarlarımıza galibiyet yaşatmalıyız..." dedi.
  • Danimarkalı genç orta saha Jesper Lindström sakatlığı; sağ bek alternatiflerinden Erik Durm ve tecrübeli ön libero Stefan Ilsanker liste dışı oldukları için rövanşta forma giyemeyecek.
  • Lindström yerine Jens Petter Hauge'yi ilk 11'de görebiliriz.
  • Sol kanattan takımı yöneten Filip Kostic ile golcü Rafael Borre takımın en önemli silahları...

West Ham detayları

İngiltere Premier Lig'deki son 4 maçından sadece 1 puan çıkaran West Ham, Sevilla ve Lyon'u eledikten sonra Londra'daki ilk maçı 2-1 kaybedince büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Uzun süredir sakat olan Angelo Ogbonna rövanşta da yok. Stoper alternatiflerinden Issa Diop sezonu kapatmış olabilir.

Orta sahanın önemli ismi Tomas Soucek ve takımın gol silahı Michail Antonio, son lig maçında yedekten oyuna dahil oldu; TD David Moyes'in aklında tamamen Eintrach rankfurt rövanşı var diyebiliriz.

İskoç teknik adam; "Herkes kazanmak, en iyi olmak ister. Herkesin aklında 'Bu kez benim sıram gelmiş midir?' düşüncesi vardır. Umarım bu kez 'benim sıram' gelmiştir..." dedi

Soucek ile birlikte Declan Rice orta alanda ağır yükü çekerken yaratıcılık konusunda gözler Manuel Lanzini üzerinde olacak.

UEFA Avrupa Ligi’nde finalistler belli oluyor: Maçlar hangi kanalda?
SPOR
UEFA Avrupa Ligi’nde finalistler belli oluyor: Maçlar hangi kanalda?
Türk kaptanın mucize kurtuluşu

Türk kaptanın
mucize kurtuluşu

​Bali açıklarında denize düştü: Üç gün sonra sağ bulundu.
Dev kayalar yolu kapattı

Dev kayalar yolu kapattı

​Ihlara Vadisi'ndeki heyelan korkuttu.
Akademisyen Deniz Ülke Arıboğan mülteci videolarıyla ilgili İranı işaret etti: Sakin olun tuzak var

​Yüzde 24,6 artışla 23,4 milyar dolar!

Sonunda yakalandı: Bir ay içinde ayakkabı mağazasından 31 çift ayakkabı çaldı
Gündem

Sonunda yakalandı: Bir ay içinde ayakkabı mağazasından 31 çift ayakkabı çaldı

Bağcılar'da alışveriş merkezindeki ayakkabı mağazasından bir ay içerisinde 31 çift ayakkabı çalan T.K. (25), tekrar aynı alışveriş merkezine gidince gözaltına alındı. Şüphelinin ayakkabıların alarmlarını sökmek için kullandığı kerpeten cebinden çıktı.
ABD'li Senatör Robert Menendez: Beyaz Saray Türkiye'nin Erdoğan'ın yönetiminde olduğunu anlamalı
Dünya

ABD'li Senatör Robert Menendez: Beyaz Saray Türkiye'nin Erdoğan'ın yönetiminde olduğunu anlamalı

Türkiye'yi olmasını istedikleri gibi görmeyi bırakmaları gerektiğini belirten ABD'li Senatör Robert Menendez, "Türkiye'nin Erdoğan'ın yönetiminde olduğunu anlamalı" diyerek Beyaz Saray'a çağrıda bulundu.
Yeni Şafak yazarı Ali Saydam: Muhalefet korku salıyor ülkemiz insanı buna izin vermez
Gündem

Yeni Şafak yazarı Ali Saydam: Muhalefet korku salıyor ülkemiz insanı buna izin vermez

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medyada dolaşıma sokulan ve mültecilere karşı halkı manipüle eden 'Sessiz İstila' isimli kısa filmi sahiplenerek "Yapım masraflarını ben karşıladım. Senaryoyu ben onayladım." demişti. Kısa filmi yayınlaması sonrası gözaltına alınan ve geçtiğimiz gün serbest bırakılan Hande Karacasu, kendisine yöneltilen 'ırkçı' eleştirileri için yasal işlem başlatacağını söyledi. Gelişmelerin ardından 'Sessiz İstila' filmi ışığında sığınmacılar konusunu ele alan Yeni Şafak yazarı Ali Saydam, "Kaosu ve iç savaşı tetikleyemeyeceksiniz" dedi. Saydam, "Muhalefet ne yapıyor? Korku salan filmler. Olmaz, olacak iş değil. Çok tehlikeli. Bu film yalnızca iç savaşa hizmet eder. Ülkemiz insanı buna izin vermeyecektir. 15 Temmuz’da olduğu gibi." dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.