Özgün Ek gösterge zammı ne zaman olacak? Ek gösterge zammı ne kadar, kimlere verilecek?
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Ek gösterge zammı ne zaman olacak? Ek gösterge zammı ne kadar, kimlere verilecek?

3600 ek gösterge düzenlemesinin memurların yanı sıra emeklileri de kapsaması gündemde yer aldı. Memurlara ve emeklilere 500 TL ek gösterge zammı yapılması bekleniyor. Gelişmenin ardından " ek gösterge zammı ne zaman? Ek gösterge zammı ne kadar? Ek gösterge zammı kimlere ödenecek? gibi sorular merak kazandı. İşte memur ve emeklilerin merakla beklediği ek gösterge zammına ilişkin son durum...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ek gösterge zammı ne zaman olacak? Ek gösterge zammı ne kadar, kimlere verilecek?
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Milyonlarca memur ve memur emeklisi bir yandan yeni zam teklifi beklerken, bir yandan da 3600 ek gösterge konusunda atılacak adımı merak ediyor. Memurların büyük merakla beklediği ek gösterge zammına emekliler de dahil oluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in çözüme kavuşturulacağını açıkladığı 3600 ek gösterge düzenlemesinin memurların yanı sıra emeklileri de kapsaması bekleniyor. Peki, ek gösterge zammı ne kadar olacak?

EK GÖSTERGE ZAMMI NE KADAR ÖDENECEK?

Maaşlara ek gösterge zammı ile birlikte emekli maaşları 500 TL artacak.

Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla 25 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi 82 bin 345 liradan 103 bin 279 liraya yükselecek.

EK GÖSTERGE ZAMMI KİMLERE VERİLECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in konunun bu sözleşme sürecinde çözülmesi gerektiği görüşünü benimsediklerini açıklaması heyecan oluştururken; bu düzenleme memurların hem görev ücretine hem emekli aylığına hem de ikramiyesine olumlu yansıyacak. Ek gösterge artışının memurlarla beraber emeklileri de kapsaması bekleniyor. Daha önce öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri olmak üzere 4 meslek grubunda ek göstergelerin yükseltilmesi gündeme gelmişti.

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