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Ekonomi Tarımsal hasıla iki yılda yüzde 45 arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​ Tarımsal hasıla iki yılda yüzde 45 arttı

Tarımsal hasıla iki yılda yüzde 45 arttı

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli son 2 yılda tarımsal hasılanın yüzde 45 gibi ciddi bir artışla 275 milyar liraya ulaştığını söyledi. Tarımsal desteği son iki yılda 22 milyar liraya çıkardıklarını aktaran Pakdemirli, “An itibariyle tarımsal desteklerin 17 milyar lirası çiftçilerimizin hesaplarına yattı” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bekir Pakdemirli (orta)
Bekir Pakdemirli (orta)

Türkiye tarımı destekleme ve etkin planlama stratejilerinin olumlu sonuçlarını almaya devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son 2 yılda tarımsal hasılanın yüzde 45 gibi önemli bir artışla 275 milyar liraya ulaştığını belirterek, “Bugün itibarıyla tarımsal desteklerin 17 milyar lirası çiftçilerimizin hesaplarına yattı” diye konuştu.

Bekir Pakdemirli

AVRUPA’DA BİRİNCİYİZ

Pakdemirli, video konferans yoluyla katıldığı 11. Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması’nın ödül töreninde, söz konusu yarışmayla tarım ve ormanın arka planının paylaşılmasının amaçlandığını söyledi. Türkiye’nin 55,1 milyon küçükbaş hayvanla Avrupa’da birinci, 18,7 milyon büyükbaş hayvanla ikinci, süt üretiminde de üçüncü sırada yer aldığını anlatan Pakdemirli, “Tarımsal alan bakımından dünyada 17’inci sırada olmamıza rağmen, tarımsal hasılada Avrupa’da birinci, dünyada ilk 10 arasında yer alıyoruz.”

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DESTEKLER 22 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

  • Bakan Pakdemirli, bu sürede çiftçiye toplam 310 milyar lira tarımsal destek ödemesi yaptıklarının altını çizerek, şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle son iki yılda tarımsal desteği yüzde 52 artışla, 22 milyar liraya çıkardık. Bütçemizin yüzde 55’ini çiftçimize, yani tarımsal desteklere ayırdık.”

GIDA TEDARİKİNDE SORUN YAŞAMADIK

Pakdemirli yeni tip koronavirüs salgını döneminin tarım ve gıdanın önemini herkese yeniden hatırlattığına dikkat çekerek, salgın sürecinde tüm önlemleri aldıklarını ve 7/24 çalıştıklarını söyledi. Tarımsal üretime dair aldıkları tedbirlerle üretimin bu dönemde kesintisiz sürdüğünü dile getiren Pakdemirli, “Üretimin devamı için üreticilerimize birçok kolaylık sağladık. Bu süreci alnımızın akıyla, gıda tedarikinde sorun yaşamadan atlattık” dedi.

SERTİFİKALI TOHUM 8 KAT ARTTI

Bekir Pakdemirli (sağ)
  • Sertifikalı tohum üretimine de değinen Pakdemirli, üretimi 18 yılda 8 kat artırdıklarına dikkat çekti. Yurt içinde kullanılan sertifikalı tohumluk miktarının yüzde 96’sının yerli olduğunun altını çizen Pakdemirli, “Türkiye’de tohumculukla ilgili firmaların yüzde 94’ü yerli firmalar. Tohum ihracatı 18 yılda, 17 milyon dolardan 150 milyon dolara yükseldi” ifadesini kullandı. Su verimliliği hakkında da konuşan Bakan Pakdemirli, bu konunun gelecek dönemde ön plana çıkacağını bildirdi.

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