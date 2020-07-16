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Ekonomi 1 tonluk boğalar otomobil fiyatına satıldı Kurban pazarının gözdeleri mest etti
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Kocaeli haberleri: 1 tonluk boğalar otomobil fiyatına satıldı: Kurban pazarının gözdeleri mest etti

1 tonluk boğalar otomobil fiyatına satıldı: Kurban pazarının gözdeleri mest etti

Kocaeli’nin Derince ilçesinde kurulan kurban pazarının gözdeleri 1 ton 100 kilogram ağırlığındaki ‘Aliş’ ile 1 ton 150 gram ağırlığındaki ‘Aslan’ isimli boğalar oldu. Kurbanlıklar, satışa çıkarıldıkları ilk gün ikinci el otomobil fiyatına alıcı buldu. Pazara 23 hayvan getirdiklerini söyleyen Yüksel Dinçer, “Biz Muş Malazgirt’ten geliyoruz. 12 yıldır Derince’ye devamlı geliyoruz. Kurban satışlarımızı burada yapıyoruz. 1 ton 100 kilo, 1 ton 150 kilo ağırlığındaki kurbanlıkların ikisini de sattık çok şükür. İnşallah hepsini satıp gideriz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Kurbanlıklar, satışa çıkarıldıkları ilk gün ikinci el otomobil fiyatına alıcı buldu.
Kurbanlıklar, satışa çıkarıldıkları ilk gün ikinci el otomobil fiyatına alıcı buldu.

Kocaeli'nin Çınarlı Mahallesi’nde kurulan kurban pazarında yüzlerce hayvan Kurban Bayramı için alıcı bekliyor. Pazarın gözdeleri ise 1 ton 100 kilogram ağırlığındaki ‘Aliş’ ile 1 ton 150 gram ağırlığındaki ‘Aslan’ isimli kurbanlıklar oldu.

Bir buçuk tonluk kurbanlık rekor fiyata satıldı
EKONOMİ
Bir buçuk tonluk kurbanlık rekor fiyata satıldı

Muş’un Malazgirt ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Yüksel Dinçer tarafından yetiştirilerek, Kurban Bayramı için satılmak üzere Derince’ye getirilen boğalar, otomobil fiyatına alıcı buldu. Pazarda görücüye çıktıkları ilk gün alıcı bulan 1 ton 100 kiloluk boğa 23 bin 500 TL’ye, 1 ton 150 kiloluk boğa ise 24 bin 600 TL’ye satıldı.

Kurbanlıklar, satışa çıkarıldıkları ilk gün ikinci el otomobil fiyatına alıcı buldu.

Pazara 23 hayvan getirdiklerini söyleyen Yüksel Dinçer, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Biz Muş Malazgirt’ten geliyoruz. 12 yıldır Derince’ye devamlı geliyoruz. Kurban satışlarımızı burada yapıyoruz. 1 ton 100 kilo, 1 ton 150 kilo ağırlığındaki kurbanlıkların ikisini de sattık çok şükür. İnşallah hepsini satıp gideriz. Fiyatlar geçen seneye göre biraz daha fazla ama yine iyi. Mesela 750 kiloluk hayvana biz 15-16 bin civarında fiyat veriyoruz. O fiyatlara satılıyor. Bizde şu an 23 tane hayvan var. Bunların 7-8 tanesi satıldı. Şu an müşteri bekliyoruz.”
Kurbanlıklar, satışa çıkarıldıkları ilk gün ikinci el otomobil fiyatına alıcı buldu.
Kurbanlıklar, satışa çıkarıldıkları ilk gün ikinci el otomobil fiyatına alıcı buldu.
Kurbanlıklar, satışa çıkarıldıkları ilk gün ikinci el otomobil fiyatına alıcı buldu.

1 tonluk boğalar otomobil fiyatına satıldı: Kurban pazarının gözdeleri mest etti
FOTOĞRAF 16
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Kocaeli'nin Çınarlı Mahallesi’nde kurulan kurban pazarında yüzlerce hayvan Kurban Bayramı için alıcı bekliyor. Pazarın gözdeleri ise 1 ton 100 kilogram ağırlığındaki ‘Aliş’ ile 1 ton 150 gram ağırlığındaki ‘Aslan’ isimli kurbanlıklar oldu.
Title
Muş’un Malazgirt ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Yüksel Dinçer tarafından yetiştirilerek, Kurban Bayramı için satılmak üzere Derince’ye getirilen boğalar, otomobil fiyatına alıcı buldu.
Title
Pazarda görücüye çıktıkları ilk gün alıcı bulan 1 ton 100 kiloluk boğa 23 bin 500 TL’ye, 1 ton 150 kiloluk boğa ise 24 bin 600 TL’ye satıldı.
Title
Pazara 23 hayvan getirdiklerini söyleyen Yüksel Dinçer, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
“Biz Muş Malazgirt’ten geliyoruz. 12 yıldır Derince’ye devamlı geliyoruz. Kurban satışlarımızı burada yapıyoruz. 1 ton 100 kilo, 1 ton 150 kilo ağırlığındaki kurbanlıkların ikisini de sattık çok şükür. İnşallah hepsini satıp gideriz. Fiyatlar geçen seneye göre biraz daha fazla ama yine iyi. Mesela 750 kiloluk hayvana biz 15-16 bin civarında fiyat veriyoruz. O fiyatlara satılıyor. Bizde şu an 23 tane hayvan var. Bunların 7-8 tanesi satıldı. Şu an müşteri bekliyoruz.”
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Title
Title
1 tonluk boğalar otomobil fiyatına satıldı: Kurban pazarının gözdeleri mest etti
Kocaeli'nin Derince ilçesinde kurulan kurban pazarının gözdeleri 1 ton 100 kilogram ağırlığındaki 'Aliş' ile 1 ton 150 gram ağırlığındaki 'Aslan' isimli boğalar oldu. Kurbanlıklar, satışa çıkarıldıkları ilk gün ikinci el otomobil fiyatına alıcı buldu. Pazara 23 hayvan getirdiklerini söyleyen Yüksel Dinçer, “Biz Muş Malazgirt'ten geliyoruz. 12 yıldır Derince'ye devamlı geliyoruz. Kurban satışlarımızı burada yapıyoruz. 1 ton 100 kilo, 1 ton 150 kilo ağırlığındaki kurbanlıkların ikisini de sattık çok şükür. İnşallah hepsini satıp gideriz" dedi.
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