Ekonomi Petrol fiyatları düşüşe geçti
DÜNYA EKONOMİSİ

10 Mart Brent petrolün varil fiyatı: Petrolün varili ne kadar oldu?

Petrol fiyatları düşüşe geçti

ABD Enerji Enformasyon İdaresi resmi petrol stok verilerini bugün açıklayacakken, açıklama öncesi Brent petrolün varil fiyatında yeni gün başlangıç fiyatları belli oldu. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 66,62 dolardan işlem görüyor.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Dün 69,33 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 67,52 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varili, bugün saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,33 azalışla 66,62 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 63,23 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların düşüşünde, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta arttığına ilişkin tahminin ülkede talebin düştüğü endişelerini güçlendirmesi etkili oldu.

İşsizlik rakamları açıklandı
EKONOMİ
İşsizlik rakamları açıklandı

Amerikan Petrol Enstitüsünün tahminlerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 12,8 milyon varille beklentinin aksine artış gerçekleşti. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 833 bin varil azalacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak.

Geçen hafta Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun üretim kesintisine nisanda da devam etme kararıyla yükselen Brent petrolün varil fiyatı, Yemen'de İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın petrol limanı ve tesislerine düzenlediği saldırıların bölgede gerginliği artırmasıyla 8 Mart'ta 70 doların üzerinde işlem gördü.

Dolar güne nasıl başladı?
EKONOMİ
Dolar güne nasıl başladı?

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan'da petrol arzına ilişkin endişeler azalırken, jeopolitik gerginliğin oluşturduğu yüksek fiyatlardan faydalanmak isteyen yatırımcıların satışlarını hızlandırmasıyla fiyatlar gerilemeye devam ediyor.

  • Brent petrolde teknik olarak 66,84 ile 67,20 dolar aralığının direnç, 66,48 ile 66,12 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Altın alacaklara uyarı: Güçlükle ayırt ediliyor çok fazla mağdur var
EKONOMİ
Altın alacaklara uyarı: Güçlükle ayırt ediliyor çok fazla mağdur var
Abone Ol Google News
Enerji içeceği yine öldürdü

Enerji içeceği yine öldürdü

​15 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu.
Doktor nedir bilmiyorum

'Doktor nedir bilmiyorum'

​101 yaşında her işini kendi yapıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Erdoğan ​AK Parti Grup Toplantısı'nda hitap ediyor.

​Turuncu renkte olan birçok ilde kırmızı alarm verildi.

Denetime damgasını vurdu

Denetime damgasını vurdu

Vali ile öğrenciler arasında gülümseten Müslüm Gürses diyaloğu.

​Zemini bozuk olan kulüplere yaptırım uygulanacak.

​Aşı ekibini gören Sıddık dede hüngür hüngür ağladı.

Bölücüleri bine böleceğiz

Bölücüleri bine böleceğiz

​Evlat nöbetindeki ailelerden teröre lanet yürüyüşü.

​Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan yeni hamle.

​Paketin detaylarını Erdoğan açıklayacak.
Uber bu sözlerle duyurdu: Merhaba Ankara
Ekonomi

Uber bu sözlerle duyurdu: Merhaba Ankara

Bir dönem sarı taksilerle yaşanan gerilimlerden dolayı tartışmalara neden olan Uber’e Türkiye’de uygulanan erişim engeli kaldırılmıştı. İstinaf mahkemesi geçtiğimiz aylarda verdiği kararda Uber'in sarı taksiler ile çalışmaya devam etmesine izin vermişti Şirket, İstanbul'dan sonra bugün itibarıyla Ankara'da da hizmet vermeye başladı.
Aksaray'da Vali Hamza Aydoğdu ile kız öğrenciler arasındaki 'Müslüm Gürses' diyaloğu gülümsetti
Gündem

Aksaray'da Vali Hamza Aydoğdu ile kız öğrenciler arasındaki 'Müslüm Gürses' diyaloğu gülümsetti

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında valiliklere gönderdiği "Dinamik Denetim Süreci" genelgesi doğrultusunda, kent merkezindeki denetimlere katıldı. Vali Aydoğdu'nun, kent merkezinde Kovid-19 tedbirleri denetiminde bulunduğu sırada karşılaştığı liseli kız öğrencilerle "Müslüm Gürses" diyaloğu, renkli görüntüler oluşturdu. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'nun, kent merkezinde Kovid-19 tedbirleri denetiminde bulunduğu sırada karşılaştığı liseli kız öğrencilerle "Müslüm Gürses" diyaloğu, renkli görüntüler oluşturdu.
Mağduriyet üstüne mağduriyet: Hem ölümden döndü hem davalık oldu
Gündem

Mağduriyet üstüne mağduriyet: Hem ölümden döndü hem davalık oldu

Bingöl'de, 3 çocuk annesi Emine Eles (45), Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kanser tedavisi gören eşinin işlemleri için giderken, Cengiz Dikici'nin otomobille çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastanede bir süre tedavi gören Eles, Dikici'den şikayetçi olmadı. Kazanın ardından Dikici, Eles hakkında dava açıp, aracın hasar bedeli olan 13 bin 277 lirayı ödemesini istedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.