Ekonomi10 şirket halka arz için başvurdu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

10 şirket halka arz için başvurdu

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, ülkenin önde gelen ve bilinen markalarına sahip 10 şirketinin, borsada işlem görmesi için başvuru yaptığını söyledi. Karadağ, gayrimenkul sertifikalarının yüzde 25 iskontolu işlem gördüğünü de aktardı.

Haber MerkeziYeni Şafak
Borsa İstanbul, Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, 10 şirketin halka arz için başvuruda bulunduğunu açıkladı.
Borsa İstanbul, Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, 10 şirketin halka arz için başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz yılı rekorlarla kapatan Borsa İstanbul, 2018'e de hızlı başladı. Borsa İstanbul, Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, 10 şirketin halka arz için başvuruda bulunduğunu açıkladı. 2017’de 3 şirketin halka arz olarak borsada işlem görmeye başladığı ve toplam 1,2 milyar TL fon sağladığını hatırlatan Karadağ, önümüzdeki dönemde özellikle enerji ve sağlık sektöründe büyük ölçekli halka arzlar beklediklerini ifade etti. Karadağ, “Halihazırda ülkemizin önde gelen ve bilinen markalarına sahip 10 şirket, paylarının halka arz edilerek borsada işlem görmesi için başvuru yaptı” dedi. Borsa İstanbul AŞ’nin halka arz çalışmaları hakkında da bilgi veren Karadağ, sürecin Türkiye Varlık Fonu (TVF) önderliğinde ilerlediğini, yatırımcıları teşvik etmek amacıyla atabilecekleri adımları değerlendirdiklerini söyledi.

Gayrimenkul iskontolu

Gayrimenkul Sertifikası’na dayanak olan projenin satış ofisi fiyatları ile mukayese edildiğinde borsa fiyatının yüzde 25’ler civarında iskontolu olduğunu belirten Karadağ, “Yatırımcılar için ciddi bir kâr fırsatı olduğunu söyleyebiliriz. Pay piyasasında yerli yatırımcılar yabancılara göre satın aldıkları payları ellerinde çok daha kısa süre tuttuyor. Gayrimenkul sertifikalarında da benzer bir tablo oluştu. Hiç pay senedi satın almamış 2 bine yakın yeni yatırımcı fiyatların aşağı doğru hareket etmesinden dolayı ellerindeki sertifikaları satma eğilimine girdi. Bu da gayrimenkul sertifikasında aşağı yönlü fiyat hareketlerini hızlandırdı” şeklinde konuştu.

Bitcoin bu haliyle borsada işlem göremez

Karadağ, sıkça tartışılan Bitcoin’in bu haliyle borsada işlem görmesinin mümkün olmadığını vurguladı. Karadağ, dayanak varlıktan yoksun ve volatilitesi oldukça yüksek bir sanal para birimi olduğuna da değinerek, “Bu sebeple Bitcoin ve benzerlerine karşı her fırsatta halkımızı uyarıyor, ileride mağdur olma ihtimaline binaen uzak durmalarını tavsiye ediyoruz. Borsa İstanbul Grubu olarak, öncelikli olarak Bitcoin’in altyapısını oluşturan Blockchain teknolojisiyle ilgili çalışmaları değerlendiriyoruz. Takas İstanbul bünyesinde, Blockhain Çalışma Grubu oluşturduk. Bu çalışma grubunda da neler yapılabileceği tartışılıyor” bilgisini verdi.

  • Katılım tabanı genişliyor
  • Yeni düzenlemeler sayesinde, katılım tabanının genişlediğine de vurgu yapan Himmet Karadağ, şöyle konuştu; “Güven ortamının hakim olduğu bir yolda ilerliyoruz. Potansiyel ve mevcut yatırımcılara sermaye piyasalarımızda farklı ürün ve hizmetler sunarak da güven artırmaya çalışıyoruz. 2018 ve devamında sermaye piyasamız daha da büyüyecek. Bunun yanında, ülkemiz tüm olumsuz koşullara rağmen, bu yılın üçüncü çeyreğinde ciddi bir büyüme oranı yakaladı. Tüm bu faktörleri bir arada değerlendirdiğimizde, Borsa’da yakaladığımız güzel trendin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini düşünmekteyim.
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