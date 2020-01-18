Ekonomi 100 Bin Sosyal Konut Projesine 1 milyon 211 bin 518 kişi başvurdu
EMLAK

'100 Bin Sosyal Konut Projesi'ne 1 milyon 211 bin 518 kişi başvurdu

'100 Bin Sosyal Konut Projesi'ne 1 milyon 211 bin 518 kişi başvurdu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"ne toplam 1 milyon 211 bin 518 kişinin başvurduğu bildirildi.

Haber Merkezi AA
TOKİ'nin sosyal konut projesine başvuru yağdı.
TOKİ'nin sosyal konut projesine başvuru yağdı.

TOKİ yetkililerinden alınan bilgiye göre, yatay mimari anlayışıyla İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2 + 1 ve 3 + 1 planında yapılacak 100 bin sosyal konut için 16 Aralık 2019'da başlayan başvurular 15 Ocak'ta sona erdi.

Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek sosyal konutlara Türkiye genelinde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

  • Başvuruların e-Devlet üzerinden ve belirlenen bankaların yetkili şubeleri aracılığıyla kabul edildiği kampanyaya toplam 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapıldı.

Projeye en çok başvuru İstanbul'dan geldi. İstanbul'dan 375 bin 953, İzmir'den 75 bin 288, Gaziantep'ten 69 bin 686, Bursa'dan 56 bin 142 ve Ankara'dan 18 bin 38 kişi başvuruda bulundu.

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EKONOMİ
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