Ekonomi 100 İl Göç Uzman Yardımcısı alınacak
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100 İl Göç Uzman Yardımcısı alınacak

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatında boş bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 8. ve 9. derecelerden toplam 100 İl Göç Uzman Yardımcısı kadrosuna, İl Göç Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca giriş sınavı ile İl Göç Uzman Yardımcısı alınacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
100 İl Göç Uzman Yardımcısı alınacak
İçişleri Bakanlığı.

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacak. Yazılı sınav Göç İdaresi Başkanlığı tarafından Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’ne yaptırılacak. Sözlü sınav ise Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak.

Giriş Sınavı başvuruları 30 Aralık 2022 - 09 Ocak 2023 tarihleri arasında e-Devlet-Göç İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden çevrimiçi yapılacak olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak.

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