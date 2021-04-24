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Ekonomi 100 itfaiye eri alınacak
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100 itfaiye eri alınacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 100 itfaiye eri alacağını duyurdu. Belediye, alımların 24 Nisan'da resmi gazetede yayımlandığını açıklarken başvuru süresinin 24.05.2021 tarihinden 28.05.2021 tarihi mesai bitimine kadar olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
100 itfaiye eri alınacak
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

24.05.2021 tarihinden 28.05.2021 tarihi mesai bitimine kadar, Başvuru Formu ve yukarıda sayılan belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü Şehit Er Mehmet Çadırcı Cad. No:50 Şirinkapı Buca İZMİR adresinde mesai saatleri içerisinde şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

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