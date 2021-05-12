100 memur alımı yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 14.06.2021 tarihinden 18.06.2021 tarihi mesai bitimine kadar, yukarıda sayılan belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Yüzüncü Yıl Mahallesi İtfaiye Sokak No: 1 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresindeki Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı içinde bulunan başvuru masasına şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

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