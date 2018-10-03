Ekonomi 100 üründen 34ünde fahiş fiyat çıktı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

100 üründen 34'ünde fahiş fiyat çıktı

Edirne Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, bazı ürünlerin fiyatlarında artış yapılarak "haksız kazanç" elde edilmesini önlemek amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Yapılan denetimlerde 100 üründen 34'ünde fahiş fiyat artışı tespit edildi.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Edirne Ticaret İl Müdürü Mahmut Altun, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 81 ilinde raflardaki fiyat etiketlerinin denetlendiğini, "zam fırsatçılarına" müsaade etmeyeceklerini belirtti.

Bu kapsamda, 9 ayda 228 firmadan 37 bin 221 ürünü denetlediklerini anlatan Altun, çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Dövizdeki dalgalanmadan sonra haksız kazanç elde etmeye çalışanlarla ilgili yaptıkları araştırmada ise 40 firmanın denetlendiğini vurgulayan Altun, "Firmalardan 3 ay öncesinin fatura bilgileri ile mevcut fatura bilgilerini istiyoruz. Aradaki fark tespit ediliyor. Bu kapsamda 40 firmadan 100 ürün denetlendi. 34 üründe fahiş fiyat artışı görüldü. Bu firmalar bakanlığa gönderildi. Bakanlığımız gerekli incelemenin ardından gerekli cezaları verecektir." dedi.

Altun, yeni düzenlemeyle "yerli üretim" logosu ürün etiketlerinin de raflardaki yerini almaya başladığını hatırlattı. Uygulamanın başlamasıyla yerli ürüne talebin artacağını ifade eden Altun, "Yerli ürüne teşvik edecek bir uygulamanın, üretime de teşvik edeceğini düşünüyorum" dedi.

  • Mahmut Altun, ürünlerdeki "yerli üretim" logosu denetimlerini de sürdürdüklerini sözlerine ekledi.
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