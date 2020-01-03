Ekonomi 104 milyar yatırımla 157 bin ek istihdam
TÜRKİYE EKONOMİSİ

104 milyar yatırımla 157 bin ek istihdam

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ocak-Kasım 2019 döneminde 104 milyar liralık yatırıma ‘tamamlama vizesi’ verdiklerini açıkladı. Bu yatırımlarla 157 bin 374 yeni istihdam oluştuğunu belirten Varank, “Aynı dönemde %46’sı imalat sektöründe olmak üzere 116 milyar liralık yatırıma teşvik belgesi verdik, 186 bin 394 ilave istihdam bekliyoruz. 2020 yılında yatırımlar öncülüğünde büyüyeceğiz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ocak-Kasım 2019 döneminde 104 milyar liralık yatırıma tamamlama vizesi verildiğini ve 157 bin 374 kişilik istihdam oluştuğunu belirterek, “Yüzde 46’sı imalat sektöründe olmak üzere 116 milyar liralık yatırıma yeni teşvik belgesi verdik, 186 bin 394 ilave istihdam bekliyoruz. 2020 yılında yatırımlar öncülüğünde büyüyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: 2020’de yatırımlar öncülüğünde büyüyeceğiz.

20 BİN 714 KİŞİ DAHA EKLENECEK

Varank, sosyal medya hesabından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca geçen yıl kasım ayında ve ocak-kasım döneminde verilen yatırım teşvik belgelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Kasım 2019’da 6 milyar liralık yatırıma tamamlama vizesi verildiğini ve 14 bin 705 kişinin işbaşı yaptığını vurgulayan Varank, “Yüzde 45’i imalat sanayisinde olmak üzere 13,7 milyar liralık yatırımın önünü açtık, 20 bin 714 ilave istihdam öngörüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

TEŞVİKLERDE EN BÜYÜK PAY İMALAT SEKTÖRÜNÜN

Bakan Varank’ın konuya ilişkin paylaştığı infografikte, sağlanan teşvik belgelerinin sektörel dağılımına ilişkin bilgi de yer aldı. Buna göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca geçen yıl kasımda sağlanan yatırım teşvik belgelerinin yüzde 45’i imalat, yüzde 38’i hizmetler, yüzde 14’ü enerji, yüzde 2’si tarım ve yüzde 1’i madencilik alanındaki yatırımlara verildi. Bu dönemde tamamlama vizesi verilen yatırımların ise yüzde 49’u hizmetler, yüzde 42’si imalat, yüzde 8’i enerji ve yüzde 1’i madencilik sektöründe gerçekleşti.

HİZMET İKİNCİ SIRADA

  • Ocak-Kasım 2019 döneminde sağlanan yatırım teşvik belgelerinin de yüzde 46’sı imalat, yüzde 33’ü hizmetler, yüzde 13’ü enerji, yüzde 6’sı madencilik ve yüzde 2’si tarım sektöründeki yatırımlara verildi. Aynı dönemde tamamlama vizesi alan yatırımların yüzde 55’i hizmetler, yüzde 25’i imalat, yüzde 17’si enerji, yüzde 2’si madencilik ve yüzde 1’i tarım sektöründe gerçekleşti.

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