11 günlük tatil talebine karşı çağrı: Lütfen tatilleri birleştirmeyin

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ın geçtiğimiz günlerde Kurban Bayramı tatili ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatilinin birleştirilmesine yönelik taleplere karşı çıkmasının ardından bu yönde bir açıklama da Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'den geldi.

'LÜTFEN TATİLLERİ BİRLEŞTİRMEYİN'

''Yaklaşık bir senedir herkes oturmaktan şikayetçiydi, çalışmaya çok ihtiyaç var.'' diyen Gülle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ricada bulunarak, ''Lütfen tatilleri birleştirmeyin. Şu anda ülkemiz çok ciddi üretim ve ihracat ivmesi yakaladı. Üretime ve ihracata çok ihtiyacımız var, dünyadan siparişlerimiz var, çalışmamız gerekiyor. Kamuda tatili birleştirince iş dünyası da bunla paralel hareket ediyor. Yaklaşık 1 senedir pandemiden dolayı her türlü imkan sağlandı, üretimimizi, ihracatımızı kesintiye uğratacak bir kararın alınmamasını önemle rica ediyorum." dedi.

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EKONOMİ 11 günlük tatil talebine iş dünyasından tepki: Ticareti kesintiye uğratıp ihracatı yavaşlatır