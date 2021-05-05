11 katlı otel icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kıymeti açılan Kıymet takdirine itiraz davası sonunda kesinleşen karar üzerine Kahramanmaraş İcra Hukuk Mahkemesi 2020/199 Esas 2021/206 Karar sayılı ilamı doğrultusunda verilen değer üzerinden satılacaktır.
Kahramanmaraş İl, Dulkadiroğlu İlçe, 3893 Ada, 5 Parsel, YENİŞEHİR Mahalle/Köy, KAHRAMANMARAŞ İLİ DULKADİR OĞLU İLÇESİ YENİŞEHİR MAH 3893 ADA 5 PARSEL Yüzölçümü 422,21 Metrekare dir. Taşınmaz üzerindeki COLESİUM (Eski adıyla ALTUNTÜRK) otel Tapuda kayıtlı Muhtesatı/Teferruat/Eklentileri ile birlikte satılarak paraya çevrilecektir.