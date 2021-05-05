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Ekonomi 11 katlı otel icradan satılık
BASIN İLAN

11 katlı otel icradan satılık

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu İlçesindeki COLESİUM (Eski adıyla ALTUNTÜRK) otel Tapuda kayıtlı Muhtesatı/Teferruat/Eklentileri ile birlikte satılarak paraya çevrilecek. İhale, birinci ve ikinci satış günü olmak üzere ikiye ayrıldığı bildirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
11 katlı otel icradan satılık
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kıymeti açılan Kıymet takdirine itiraz davası sonunda kesinleşen karar üzerine Kahramanmaraş İcra Hukuk Mahkemesi 2020/199 Esas 2021/206 Karar sayılı ilamı doğrultusunda verilen değer üzerinden satılacaktır.

Kahramanmaraş İl, Dulkadiroğlu İlçe, 3893 Ada, 5 Parsel, YENİŞEHİR Mahalle/Köy, KAHRAMANMARAŞ İLİ DULKADİR OĞLU İLÇESİ YENİŞEHİR MAH 3893 ADA 5 PARSEL Yüzölçümü 422,21 Metrekare dir. Taşınmaz üzerindeki COLESİUM (Eski adıyla ALTUNTÜRK) otel Tapuda kayıtlı Muhtesatı/Teferruat/Eklentileri ile birlikte satılarak paraya çevrilecektir.

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