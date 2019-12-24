Ekonomi 11 trilyon dolar negatif faizde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

11 trilyon dolar negatif faizde

Eksi faizli küresel tahvil stoku 11 trilyon dolar ile Haziran’dan beri görülen en düşük seviyeye geriledi. 2020’ye yaklaşırken negatif faizli tahvil bilmecesinde en kötüsünün geride kaldığına dair umut ışığı görünüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD-Çin ticaret gerginliğindeki azalmanın küresel ekonomik görünümü iyileştirmesiyle birlikte eksi faizli küresel tahvil stoku 11 trilyon dolara gerileyerek, Haziran ayından beri en düşük seviyeyi gördü.

17 TRİLYON DOLARA KADAR ÇIKMIŞTI

  • Bu yılın başlarında yatırım yapılabilir seviyedeki 17 trilyon dolar yüzde 0’ın altında faiz veriyordu. Alıcıların vade sonunda zarar edeceğini garanti eden tahvillere yönlenmesine neden olan durum, yatırımcıların yükselen jeopolitik ve ekonomik risk koşullarında korunabilecekleri bir güvenli varlık arayışı idi. Merkez Bankaları’nın 2020’de de faizleri düşürme trendini sürdürecek olması, bu konudaki umutları zayıf tutuyor. Uzmanlar, “Küresel ekonomi istikrar sinyalleri veriyor. Faizler açısından 2020 büyümenin uçurumdan düşmeyeceğini teyit ediyor” diyor.

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