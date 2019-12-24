11 trilyon dolar negatif faizde

Yeni bir Türk çikolata markası daha oldu

Ordu Büyükşehir Belediyesi, dünyanın en iyi fındığı ile en iyi çikolatayı üretmek için kendi markasını oluşturdu. Ordu'da fındığa katma değer oluşturmak amacıyla Kybele markası ile piyasa çıkarılacak çikolata çok yakında uluslararası pazarda da satışa sunulacak.