Ekonomi 12 akademik personel alınacak
BASIN İLAN

12 akademik personel alınacak

Antalya Bilim Üniversitesi, 12 akademik personel alacağını duyurdu. Personel alımı, 8 Şubat'ta resmi gazetede yayımlanacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Antalya Bilim Üniversitesi.
Antalya Bilim Üniversitesi.

Antalya Bilim Üniversitesi, ''Üniversitemiz 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümleri gereğince, aşağıdaki tabloda belirtilen kadrolara öğretim elemanları alınacaktır'' denilmektedir.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, başvuru süresi, başvuru yeri ve diğer ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

Abone Ol Google News
Ceza yağdı

Ceza yağdı

​Mağaza açılışı sosyal mesafeyi unutturdu.
Applea patent ihlali davası

Apple'a patent ihlali davası

​Bu kez de iPhone'lardaki teknolojilerden dolayı dava edildi.
Saldırılara boyun eğmeyeceğiz

Erdoğan, canlı bağlantı ile katıldığı AK Parti il kongrelerine sesleniyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.