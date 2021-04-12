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Ekonomi Borsada yeni haftanın başlangıç rakamları belli oldu
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12 Nisan BIST 100 endeksi verileri: Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsada yeni haftanın başlangıç rakamları belli oldu

Borsa İstanbul'da 12 Nisan güne başlangıç rakamları belli oldu. BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,07 azalışla 1.392,25 puandan başladı.

Haber Merkezi AA
12 Nisan BIST 100 endeksi verileri: Borsa haftaya düşüşle başladı
Foto/arşiv

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,99 puan ve yüzde 0,07 değer kaybederek 1.392,25 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,09 azalış kaydederken, holding endeksi yatay açılış gerçekleştirdi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,17 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,60 ile iletişim oldu.

Geçen hafta artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve sıkılaştırılan tedbirler nedeniyle negatif ayrışan BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 1,65 değer kaybederek 1.393,24 puandan kapandı.

Analistler, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim, Kovid-19 vakalarına ilişkin haber akışı, yoğun veri gündemi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının bu hafta yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Bugün şubat ayı cari işlemler dengesi ile işsizlik verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.390 ve 1.350 seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

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