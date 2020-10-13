Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Doların fiyatı ne kadar oldu?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

13 Ekim döviz fiyatları: Doların fiyatı ne kadar oldu?

Doların fiyatı ne kadar oldu?

13 Ekim döviz fiyatları belli oldu. Yeni güne pazartesi günü ile aynı seviyelerde başlayan dolardaki hareketlilik yakından takip ediliyor. Yatırımcılar ise doların fiyatının ne kadar olduğunu, doların kaç liradan alınıp satıldığını merak ediyor. İşte dolar ve euroda son durum..

Haber Merkezi Yeni Şafak
13 Ekim döviz fiyatları
13 Ekim döviz fiyatları

Merkez Bankası'nın (TCMB) attığı yeni sıkılaştırma adımlarıyla Pazartesi günü hafif gerileyen dövizler, yeni güne de bu düzeylerde başladı.

DOLARIN FİYATI NE KADAR OLDU? (13 EKİM DÖVİZ FİYATLARI)

İstanbul serbest piyasada dolar 7,8960 liradan, avro 9,3140 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,8940 liradan alınan dolar, 7,8960 liradan satılıyor. 9,3120 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,3140 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8740 lira, avronun satış fiyatı ise 9,3000 lira olmuştu.

Konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için mahkeme kararını verdi
EKONOMİ
Konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için mahkeme kararını verdi

İkinci el pazarında fırsatçılık: Sıfırından pahalı satışlar bile var
EKONOMİ
İkinci el pazarında fırsatçılık: Sıfırından pahalı satışlar bile var

Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor
EKONOMİ
Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor
Abone Ol Google News
Yüzde 80itamamlandı

Yüzde 80'i
tamamlandı

​Türkiye'nin denizdeki ikinci havalimanı olacak.
Dört bölgedesivillere saldırdılar

Dört bölgede
sivillere saldırdılar

​Ermenistan ordusu ateşkes dinlemiyor.
25 yıldır uçakta unutulanları satıyor: En çok cep telefonu ve cüzdan rağbet görüyor

İşte uçaklarla Ermenistan'a taşınan silahlar​.

Aralarında<br>albaylar da var

Aralarında
albaylar da var

​15 ilde şafak vakti FETÖ operasyonu.
Eskisinden<br>daha güçlüyüm

Eskisinden
daha güçlüyüm

Trump'tan, koronavirüs sonrası ilk miting.
Taşlarla saldırdılar

Taşlarla saldırdılar

Azerbaycanlılar ve Türklere yönelik alçak saldırı.
İZBAN'daki<br>sigaraya ceza yağdı

İZBAN'daki
sigaraya ceza yağdı

​Tepki çeken görüntüler üzerine polis harekete geçti.
Ateşkes değil<br>silah molası

Ateşkes değil
silah molası

​Rusya, İran ve Fransa'dan Ermenistan'a yoğun silah sevkiyatı.
Güzel haberler bekliyoruz

Güzel haberler bekliyoruz

​Sismik araştırma gemisi Oruç Reis göreve döndü.
CHP komedisi

CHP komedisi

​İndirimi Bursa yaptı, teşekkürü İmamoğlu aldı.
İlk lityum üretimi<br>bu yıl yapılacak

İlk lityum üretimi
bu yıl yapılacak

Yerli otomobilde de kullanılacak.
PKK'nın su<br>yalanı çöktü

PKK'nın su
yalanı çöktü

​Teröristler kara propagandaya doymuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.