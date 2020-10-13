13 Ekim döviz fiyatları: Doların fiyatı ne kadar oldu? Doların fiyatı ne kadar oldu? 13 Ekim döviz fiyatları belli oldu. Yeni güne pazartesi günü ile aynı seviyelerde başlayan dolardaki hareketlilik yakından takip ediliyor. Yatırımcılar ise doların fiyatının ne kadar olduğunu, doların kaç liradan alınıp satıldığını merak ediyor. İşte dolar ve euroda son durum..

Haber Merkezi 13 Ekim 2020, 10:00 Son Güncelleme: 13 Ekim 2020, 10:02 Yeni Şafak