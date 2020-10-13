Doların fiyatı ne kadar oldu?

Merkez Bankası'nın (TCMB) attığı yeni sıkılaştırma adımlarıyla Pazartesi günü hafif gerileyen dövizler, yeni güne de bu düzeylerde başladı.
DOLARIN FİYATI NE KADAR OLDU? (13 EKİM DÖVİZ FİYATLARI)
İstanbul serbest piyasada dolar 7,8960 liradan, avro 9,3140 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,8940 liradan alınan dolar, 7,8960 liradan satılıyor. 9,3120 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,3140 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8740 lira, avronun satış fiyatı ise 9,3000 lira olmuştu.