Ekonomi 13 milyar dolarlık borç için Evergrandeye dava açtılar
DÜNYA EKONOMİSİ

13 milyar dolarlık borç için Evergrande'ye dava açtılar

Evergrande’nin Çinli alacaklıları ödenmeyen 13 milyar dolarlık borç için şirkete dava açtı. Evergrande’ye karşı açılan davaları incelemekle görevli mahkemeye 24 Ağustos’tan 9 Aralık’a kadar 367 dosya geldi.

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Haber Merkezi Diğer
​13 milyar dolarlık borç için Evergrandeye dava açtılar
Foto/arşiv

Evergrande’nin Çinli alacaklıları ödenmeyen 13 milyar dolarlık borç için şirkete dava açtı.

Financial Times’ın gizli bir Evergrande yöneticisine dayandırdığı bilgiye göre ise şirket sınırlı kaynaklarıyla bu kadar fazla alacaklıya ödeme yapabilecek durumda değil.

Çin Merkez Bankası (PBOC) Başkanı Yi Gang, Hong Kong’daki bir seminere video mesajı yoluyla yaptığı açıklamada, “Kreditörler ve hissedarların hak ve çıkarlarına, yasal öncelikleri göz önünde bulundurularak tümüyle saygı gösterilecektir” demişti.

Yi, Evergrande sorununun bir piyasa olayı olduğunu ve piyasa odaklı bir yolla çözülmesi gerektiğini söylemişti.

Yi, China Evergrande Group’un geçen hafta yükümlülüklerini yerine getiremeyebileceği yolunda bir açıklama yaptığını, bunun Hong Kong’da endişeleri artırabileceğini, ancak Hong Kong’un finansal faaliyetler için etkili bir sistem kurduğunu ve bu gibi sorunları çözmek için iyi tanımlanmış yasal bir çerçeveye sahip olduğunu sözlerine eklemişti.

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