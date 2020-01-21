13 milyon emekliyi ilgilendiriyor: Banka promosyon miktarı şubatta belirlenecek

Kayısı, vişne gibi sürekli tüketilen reçellerin her yerde bulunduğunu kendisinin hiç denenmemiş ve yapılmamış ürünlerden reçel yaptığını anlatan Gürsel Güner, ''Şu anda elimizde hazır olan 25 çeşit reçel var. Reçel yapımının meşakkatli bir yolculuğu var. Bazı reçellerin yapımı bir hafta sürüyor. Yaptığımız reçellerden piyasada olan ve olmayan var. Ben reçel yapımına başladığımda piyasada olmayan 5 çeşit reçel yaptım. Biz piyasada olmayanları yaptık. Müşterilerin doğal reçele dönüş yaptığını gördük. Şifa kaynağı olduğunu düşünerek Ihlamur ve ada çayı gibi ürünlerden de reçel yaptık. Müşterilerimiz gayet memnun'' dedi.