Ekonomi 13 milyon emekliyi ilgilendiriyor Banka promosyon miktarı şubatta belirlenecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

13 milyon emekliyi ilgilendiriyor: Banka promosyon miktarı şubatta belirlenecek

13 milyon emekliyi ilgilendiriyor: Banka promosyon miktarı şubatta belirlenecek

13 milyon emekliyi ilgilendiren promosyon görüşmeleri Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Bankalar Birliği arasında gelecek ay yapılacak. Emeklilere banka promosyonu verilmesinin mimarının kendileri olduğunu ifade eden Türkiye Emekliler Derneği yetkilileri, promosyon görüşmelerinde masada olmak istiyor.

Haber Merkezi AA
Emeklilerin yeni banka promosyon miktarı şubatta belirlenecek.
Emeklilerin yeni banka promosyon miktarı şubatta belirlenecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türkiye Bankalar Birliği, emeklilerin aylıkları karşılığında bankalardan aldığı yeni promosyon miktarlarını şubat ayında belirleyecek.

SGK ile bankalar arasında 2017'de imzalanan protokolle ilk defa toplu olarak başlatılan emeklilere banka promosyonu uygulamasında 3 yıl geride kaldı.

  • 3 yıllığına 1000 lira aylık alanlara 300, 1000 ila 2 bin lira arasında aylık alanlara 375, 2 bin lira üzeri aylık alanlara ise 450 lira olarak uygulanan banka promosyonunda birçok emeklinin sözleşme süresi şubat ayı itibarıyla sona erecek.

13 milyon emekliyi ilgilendiren görüşmeler SGK ile Türkiye Bankalar Birliği arasında gelecek ay başlayacak. Müzakereler sonucunda emeklilerin aylıkları karşılığında alacakları yeni promosyon miktarları belirlenecek.

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"Bankaların dayatmalarına izin verilmemeli"

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Sekreteri Gazi Aykırı yaptığı açıklamada, emeklilere banka promosyonu verilmesi konusunu ilk olarak kendilerinin gündeme getirdiğini söyledi.

Haklı taleplerinin 2017'de hayata geçirildiğini anımsatan Aykırı, mimarı oldukları bu hakkının takipçisi de olmaya devam ettiklerini vurguladı.

Yaşanan ekonomik gelişmeler ve aradan geçen 3 yılın ardından promosyon miktarlarının cazibesini yitirdiğini ifade eden Aykırı, şöyle konuştu:

  • "Promosyon konusunda bankaların tek taraflı dayatmalarına izin verilmemeli. Önümüzdeki ay başlayacak görüşmelerde TÜED olarak biz de masada olmak istiyoruz. Emekliler olmadan belirlenecek bir promosyon miktarının sosyal yanı eksik kalacaktır."

Aykırı, yeni promosyon miktarlarının tespitinde kamu çalışanlarına yapılan ödeme oranlarının da dikkate alınmasını özellikle istediklerini sözlerine ekledi.

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13 milyon emekliye 300 milyar lira ödendi

Yaklaşık 13 milyon emekliye geçen yıl aylıkları karşılığında 300 milyar lira civarında ödeme yapan SGK'nin emeklilere bu yıl 350 milyar lira aylık ödemesi öngörülüyor.

Kurum, geçen yıl Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri kapsamında da emeklilere 21,4 milyar lira ödeme yapmıştı.

Emekli çift, evde 30 çeşit reçel üretip satıyor
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Kentte daha önce hiç denenmemiş reçelleri yaparak farklılık oluşturmak isteyen Güner çifti, evlerinin balkonunda imalatını yaptıkları 30 çeşit reçeli market ve şarküterilere satıyor.
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Kentte kurulan pazarda ve sosyal medyada da satış yapan çift, piyasada bulunmayan reçelleri yaparak farklılık oluşturuyor.
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'PİYASADA OLMAYAN 5 ÇEŞİT REÇEL YAPARAK BAŞLADIK' <br> <br> Kendisini 'Reçelin annesi' olarak ifade eden Gürsel Güner, kapari, kekik, kantaron, kuşburnu pekmezi, limon, patlıcan ve kabaktan farklı reçeller yaptıklarını siparişler artınca da sürekli tüketilen reçelleri de yapıp satmaya başladığını belirtti.
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Kayısı, vişne gibi sürekli tüketilen reçellerin her yerde bulunduğunu kendisinin hiç denenmemiş ve yapılmamış ürünlerden reçel yaptığını anlatan Gürsel Güner, ''Şu anda elimizde hazır olan 25 çeşit reçel var. Reçel yapımının meşakkatli bir yolculuğu var. Bazı reçellerin yapımı bir hafta sürüyor. Yaptığımız reçellerden piyasada olan ve olmayan var. Ben reçel yapımına başladığımda piyasada olmayan 5 çeşit reçel yaptım. Biz piyasada olmayanları yaptık. Müşterilerin doğal reçele dönüş yaptığını gördük. Şifa kaynağı olduğunu düşünerek Ihlamur ve ada çayı gibi ürünlerden de reçel yaptık. Müşterilerimiz gayet memnun'' dedi.
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'İŞİMİZİ HOBİ OLARAK GÖRÜYORUZ' <br> <br> Hüseyin Güner ise emekli olduktan sonra bir süre dünyanın farklı coğrafyaları gezdiklerini ve gezmekten sıkılınca arayış içerisine girdiklerini söyledi. Güner, fıstık reçeli yaparak başladıkları reçel yolculuğunun kendilerini mutlu ettiğini ve yapılan ürünlerin tamamen doğal olduğunu kaydetti.
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Yaptıkları işi hobi olarak gördüklerini söyleyen Hüseyin Güner, şöyle konuştu: '2 yıldır eşimle birlikte evimizde reçel üretip satıyoruz. Emekli olduktan sonra bir süre gezdik. Gezmekten sıkılınca bir süre düşündük. Eşim yemek sektöründe bir şeyler yapmayı düşünüyordu ama kısmet reçeldeymiş. Reçellerimiz tamamen doğal ve ev yapımı. İşimizi hobi gibi yapıyoruz. Kar etmeden işin kalitesini ve doğallığını ön plana çıkarıyoruz.
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Güner çifti, yeni arayış içerisinde olduklarını ve hiç denenmemiş reçelleri yapmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.
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Emekli çift, evde 30 çeşit reçel üretip satıyor
Title
Emekli çift, evde 30 çeşit reçel üretip satıyor
Title
Emekli çift, evde 30 çeşit reçel üretip satıyor
Title
Emekli çift, evde 30 çeşit reçel üretip satıyor
Title
Emekli çift, evde 30 çeşit reçel üretip satıyor
Emekli çift, evde 30 çeşit reçel üretip satıyor
Gaziantep'te yaşayan fabrika işçisi Hüseyin Güner (65) emekli olduktan sonra evde eşi Gürsel Güner'e yardım etmek için başladığı reçel üretimini mesleğe dönüştürdü. Çift, hobi olarak yaptıkları 30 çeşit reçele talep artınca, siparişlere yetişemez hale geldi.


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