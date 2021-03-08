Ekonomi 13 öğretim üyesi alınacak
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13 öğretim üyesi alınacak

Beykent Üniversitesi, 13 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Alımlar, 7 Mart'ta resmi gazetede yayımlandı. Üniversite, aranılan nitelik ve unvanı Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi olarak belirlediğini ifade etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beykent Üniversitesi.
Beykent Üniversitesi.

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden, ''Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Meslek Yüksekokulu, Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ve Tıp Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 13 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır'' denilmektedir.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, personel alımıyla ilgili aranan özel ve genel şartlar, başvuru süresi, yeri ve şekliyle ilgili ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

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