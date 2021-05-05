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Ekonomi 14 adet ticari taksi hattı ihale ile satılacak
BASIN İLAN

14 adet ticari taksi hattı ihale ile satılacak

Gümüşhane Belediye Başkanlığı, mücavir alan içerisinde bulunan 14 adet ticari taksi (T) hattını ihale ile satıyor. İhale Teklifleri en geç 25 Mayıs'a kadar Fen İşleri Müdürlüğü İhale Birimine teslim edileceği bildirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
14 adet ticari taksi hattı ihale ile satılacak
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesinde belirtilen teminatlar, belediyeye borcu olmadığına dair belge, vekâleten ihaleye katılma halinde; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, ticaret sicil gazetesi (şirket sözleşmesi), ihalede isteklilerin ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermek (ihalede üzerine kalan istekli tarafından noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir), (ayrıca yukarıda belirtilen belgeleri ortakların her biri ayrı ayrı sunmak zorundadır.)

İhale Teklifleri en geç 25.05.2021 Salı günü saat 15:00'a kadar Fen İşleri Müdürlüğü İhale Birimine teslim edilecektir.

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