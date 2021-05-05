14 adet ticari taksi hattı ihale ile satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesinde belirtilen teminatlar, belediyeye borcu olmadığına dair belge, vekâleten ihaleye katılma halinde; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, ticaret sicil gazetesi (şirket sözleşmesi), ihalede isteklilerin ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermek (ihalede üzerine kalan istekli tarafından noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir), (ayrıca yukarıda belirtilen belgeleri ortakların her biri ayrı ayrı sunmak zorundadır.)

İhale Teklifleri en geç 25.05.2021 Salı günü saat 15:00'a kadar Fen İşleri Müdürlüğü İhale Birimine teslim edilecektir.

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