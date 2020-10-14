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14 Ekim döviz fiyatları: Doların fiyatı ne kadar oldu?

Doların fiyatında son durum

14 Ekim döviz fiyatları belli oldu. Yeni güne yükselişle başlayan dolarda son fiyatlar yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki doların fiyatı yeni günde ne kadar oldu, euro fiyatlarında son durum ne? İşte 14 Ekim döviz fiyatları..

Haber Merkezi Yeni Şafak
14 Ekim döviz fiyatları
14 Ekim döviz fiyatları

Merkez Bankası'nın (TCMB) attığı yeni sıkılaştırma adımlarıyla Pazartesi günü hafif geriledikten sonra Salı günü yeniden yükselişe geçen dövizler, yeni güne de tarihi yüksek düzeylerine yakın başladı.

DOLARIN FİYATI NE KADAR OLDU? (14 EKİM DÖVİZ FİYATLARI)

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,9310'dan işlem görüyor.

Dün en düşük 7,8749, en yüksek 7,9304 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 7,9201'den tamamladı.

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Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 7,9310'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 9,3170'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 10,2385'ten satılıyor.

Dolar endeksi, yatay seyirle 93,5 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın hemen altında 1,1745 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Avro Bölgesinde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

İkinci el konutta en pahalı İstanbul en ucuz Şanlıurfa!
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Türkiye'de en fazla ikinci el konut satılan yerlerde, güncel ikinci el konut fiyatları raporuna göre en pahalı ikinci el konut İstanbul'da yer alıyor.
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İstanbul'u ise m2 birin fiyatları ile İzmir, Balıkesir ve Bursa izliyor.
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En pahalı ikinci el konutun yanı sıra en ucuz ikinci el konut ise Şanlıurfa'da yer alıyor.
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İstanbul'da 100 m2 daire için ortalama 386 bin TL istenirken Şanlıurfa'da bu rakam 194 bin TL'ye kadar iniyor.
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İşte en fazla ikinci el konut satılan illerde konutta m2 birim fiyatları ile geri dönüş süreleri..
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Bursa ikinci el konut fiyatları Ortalama metrekare fiyatı: 2.254 TL Amortisman Süresi: 19 Yıl
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Aydın ikinci el konut fiyatları Ortalama metrekare fiyatı: 2.668 TL Amortisman Süresi: 23 Yıl
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Antalya ikinci el konut fiyatları Ortalama metrekare fiyatı: 2.820 TL Amortisman Süresi: 15 Yıl
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İzmir ikinci el konut fiyatları Ortalama metrekare fiyatı: 3.095 TL Amortisman Süresi: 20 Yıl
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İstanbul ikinci el konut fiyatları Ortalama metrekare fiyatı: 3.865 TL Amortisman Süresi: 21 Yıl
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Adana ikinci el konut fiyatları Ortalama metrekare fiyatı: 1.945 TL Amortisman Süresi: 19 Yıl
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Gaziantep ikinci el konut fiyatları Ortalama metrekare fiyatı: 2.083 TL Amortisman Süresi: 16 Yıl
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Kocaeli ikinci el konut fiyatları Ortalama metrekare fiyatı: 2.138 TL Amortisman Süresi: 21 Yıl
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Manisa ikinci el konut fiyatları Ortalama metrekare fiyatı: 2.164 TL Amortisman Süresi: 20 Yıl
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Eskişehir ikinci el konut fiyatları Ortalama metrekare fiyatı: 2.204 TL Amortisman Süresi: 19 Yıl
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Şanlıurfa ikinci el konut fiyatları Ortalama metrekare fiyatı: 1.262 TL Amortisman Süresi: 16 Yıl
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Diyarbakır ikinci el konut fiyatları Ortalama metrekare fiyatı: 1.468 TL Amortisman Süresi: 18 Yıl
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Hatay ikinci el konut fiyatları Ortalama metrekare fiyatı: 1.500 TL Amortisman Süresi: 19 Yıl
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Konya ikinci el konut fiyatları Ortalama metrekare fiyatı: 1.600 TL Amortisman Süresi: 19 Yıl
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Kayseri ikinci el konut fiyatları Ortalama metrekare fiyatı: 1.632 TL Amortisman Süresi: 24 Yıl
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Mersin ikinci el konut fiyatları Ortalama metrekare fiyatı: 1.716 TL Amortisman Süresi: 19 Yıl
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Samsun ikinci el konut fiyatları Ortalama metrekare fiyatı: 1.760 TL Amortisman Süresi: 20 Yıl
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Tekirdağ ikinci el konut fiyatları Ortalama metrekare fiyatı: 1.771 TL Amortisman Süresi: 19 Yıl
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Ankara ikinci el konut fiyatları Ortalama metrekare fiyatı: 1.914 TL Amortisman Süresi: 16 Yıl
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Balıkesir ikinci el konut fiyatları Ortalama metrekare fiyatı: 2.419 TL Amortisman Süresi: 23 Yıl
İkinci el konutta en pahalı İstanbul en ucuz Şanlıurfa!
Türkiye'de ikinci el konut fiyatlarına bakıldığında en pahalı il İstanbul olarak öne çıkıyor. İstanbul'un aksine en fazla ikinci el konut satışı yapılan iller arasında en ucuz ikinci el konut ise Şanlıurfa'da yer alıyor. İşte en fazla ikinci el konut satılan illerde konutta m2 birim fiyatları ile yatırımla doğru orantılı geri dönüş süreleri..


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