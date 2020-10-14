14 Ekim döviz fiyatları: Doların fiyatı ne kadar oldu? Doların fiyatında son durum 14 Ekim döviz fiyatları belli oldu. Yeni güne yükselişle başlayan dolarda son fiyatlar yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki doların fiyatı yeni günde ne kadar oldu, euro fiyatlarında son durum ne? İşte 14 Ekim döviz fiyatları..

Haber Merkezi 14 Ekim 2020, 10:34 Son Güncelleme: 14 Ekim 2020, 10:40 Yeni Şafak