14 Ekim döviz fiyatları: Doların fiyatı ne kadar oldu?
Doların fiyatında son durum
14 Ekim döviz fiyatları belli oldu. Yeni güne yükselişle başlayan dolarda son fiyatlar yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki doların fiyatı yeni günde ne kadar oldu, euro fiyatlarında son durum ne? İşte 14 Ekim döviz fiyatları..
Merkez Bankası'nın (TCMB) attığı yeni sıkılaştırma adımlarıyla Pazartesi günü hafif geriledikten sonra Salı günü yeniden yükselişe geçen dövizler, yeni güne de tarihi yüksek düzeylerine yakın başladı.
DOLARIN FİYATI NE KADAR OLDU? (14 EKİM DÖVİZ FİYATLARI)
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,9310'dan işlem görüyor.
Dün en düşük 7,8749, en yüksek 7,9304 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 7,9201'den tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 7,9310'dan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 9,3170'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 10,2385'ten satılıyor.
Dolar endeksi, yatay seyirle 93,5 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın hemen altında 1,1745 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Avro Bölgesinde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.