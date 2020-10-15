15 Ekim döviz fiyatları: Doların fiyatı ne kadar oldu? Dolar yeni güne nasıl başladı? İstanbul serbest piyasa 15 Ekim döviz fiyatları belli oldu. Yatırımcılar rakamların açıklanmasının ardından doların fiyatının ne kadar olduğunu, doların kaç liradan alınıp satıldığını, euro fiyatlarını, euronun kaç liradan alınıp satıldığını merak ediyor. İşte dolar ve euroda son rakamlar..

Haber Merkezi 15 Ekim 2020, 09:19 Son Güncelleme: 15 Ekim 2020, 09:20 Yeni Şafak