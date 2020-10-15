Dolar yeni güne nasıl başladı?

Merkez Bankası'nın (TCMB) attığı yeni sıkılaştırma adımlarıyla Pazartesi günü hafif geriledikten sonra yeniden yükselen ve Çarşamba gününü tarihi yüksek düzeylere yakın kapatan dövizler, yeni güne de bu düzeylerden başladı.
DOLARIN FİYATI NE KADAR OLDU? (15 EKİM DÖVİZ FİYATLARI)
İstanbul serbest piyasada dolar 7,9320 liradan, avro 9,3360 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,9300 liradan alınan dolar, 7,9320 liradan satılıyor. 9,3340 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,3360 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,9130 lira, avronun satış fiyatı ise 9,3090 lira olmuştu.