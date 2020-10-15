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Ekonomi Dolar yeni güne nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

15 Ekim döviz fiyatları: Doların fiyatı ne kadar oldu?

Dolar yeni güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasa 15 Ekim döviz fiyatları belli oldu. Yatırımcılar rakamların açıklanmasının ardından doların fiyatının ne kadar olduğunu, doların kaç liradan alınıp satıldığını, euro fiyatlarını, euronun kaç liradan alınıp satıldığını merak ediyor. İşte dolar ve euroda son rakamlar..

Haber Merkezi Yeni Şafak
15 Ekim döviz fiyatları
15 Ekim döviz fiyatları

Merkez Bankası'nın (TCMB) attığı yeni sıkılaştırma adımlarıyla Pazartesi günü hafif geriledikten sonra yeniden yükselen ve Çarşamba gününü tarihi yüksek düzeylere yakın kapatan dövizler, yeni güne de bu düzeylerden başladı.

DOLARIN FİYATI NE KADAR OLDU? (15 EKİM DÖVİZ FİYATLARI)

İstanbul serbest piyasada dolar 7,9320 liradan, avro 9,3360 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,9300 liradan alınan dolar, 7,9320 liradan satılıyor. 9,3340 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,3360 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,9130 lira, avronun satış fiyatı ise 9,3090 lira olmuştu.

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