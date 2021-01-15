Ekonomi Dolar 740ın altına geriledi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

15 Ocak dolar fiyatları: Dolar kaç lira oldu?

Dolar 7.40'ın altına geriledi

ABD tahvillerinin gerilemesiyle dolar kuru 7.40'ın altına geriledi. Piyasalarda yaşanan gelişmelerin ardından yatırımcılar doların fiyatının ne kadar olduğunu araştırıyor. İşte dolar ve euroda son rakamlar..

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

ABD Tahvil getirilerinin yükselmesinden güç bulan dolar akranları karşısında son üç yılın dip seviyelerinden toparlanmaya devam etti.

Dolar iç piyasada da, ABD tahvillerinin yükselişiyle çıktığı 7.50 lira düzeyinden, tahvillerin gerilemesiyle 7.40 liranın da altına çekildi.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU? (15 OCAK 2020 DÖVİZ FİYATLARI)

İstanbul serbest piyasada dolar 7,3720 liradan, avro 8,9490 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,3700 liradan alınan dolar, 7,3720 liradan satılıyor. 8,9470 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,9490 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3820 lira, avronun satış fiyatı ise 8,9590 lira olmuştu.

Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor
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Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor
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