Dolar 7.40'ın altına geriledi

ABD Tahvil getirilerinin yükselmesinden güç bulan dolar akranları karşısında son üç yılın dip seviyelerinden toparlanmaya devam etti.
Dolar iç piyasada da, ABD tahvillerinin yükselişiyle çıktığı 7.50 lira düzeyinden, tahvillerin gerilemesiyle 7.40 liranın da altına çekildi.
DOLAR KAÇ LİRA OLDU? (15 OCAK 2020 DÖVİZ FİYATLARI)
İstanbul serbest piyasada dolar 7,3720 liradan, avro 8,9490 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,3700 liradan alınan dolar, 7,3720 liradan satılıyor. 8,9470 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,9490 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3820 lira, avronun satış fiyatı ise 8,9590 lira olmuştu.