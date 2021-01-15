Dolar 7.40'ın altına geriledi

Ekonomi

Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor

Koronavirüs salgını nedeni ile altın fiyatları geçtiğimiz yılın sonlarına büyük bir yükseliş yaşamıştı. Bilindiği gibi, gram ve çeyrek altın fiyatı geçtiğimiz haftadan beri inişli çıkışlı bir grafik içerisinde bulunuyor. Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları son dakika hareketlilikleri, serbest piyasaların son işlem gününde de yakından izleniyor. Peki altın fiyatlarında son durum nasıl?