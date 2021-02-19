Ekonomi 15 sözleşmeli personel alınacak
BASIN İLAN

15 sözleşmeli personel alınacak

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, 15 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Alım, 19 Şubat'ta resmi gazetede yayımlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi.
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ne bağlı birimlerde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar “da yer alan ilgili maddeler gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, aranan özel ve genel şartlar ile başvuru şekli, yeri ve tarihi ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

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