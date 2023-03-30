16 yıl sonra Türkiye'ye ilk sefer tekrar başladı

Sun d'Or Havayolu Türkiye'ye uçuşlarını yeniden başlattı.
İsrailli El Al Grubu iştiraklerinden Sun d'Or, 16 yıllık aradan sonra Türkiye'ye uçuşlarının yeniden başladığını açıkladı. İsrail'in önde gelen havayolu şirketlerinden Sun d'Or İGA İstanbul Havalimanı'na ilk uçuşunu 30 Mart Perşembe günü düzenledi.
İGA İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gelen Yolcu katında karşılama töreni düzenlendi. Törene, Sun d'Or Havayolları CEO'su Gal Gershon katılırken, İGA İstanbul Havalimanı'nı törende CEO Danışmanı Melih Mengü temsil etti.
Sun d'Or Havayolları, Pazar, Pazartesi, Perşembe ve Cuma günleri olmak üzere İGA İstanbul Havalimanı'na haftada dört sefer düzenleyecek.
171 dolardan satılan biletlerle uçuşlar, Sun d'Or/El Al'ın Business Class koltuklarının da bulunduğu uçaklarda gerçekleştirecek.
Ekonomi sınıfında bilet alan yolculara bu koltuklar tercihli koltuk hizmeti olarak ek ücret karşılığında sunulacak.