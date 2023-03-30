16 yıl sonra Türkiye'ye ilk sefer tekrar başladı

"Öncelikle depremden etkilenen bölgelere özel bir yardım uçuşu gönderen Sun d'Or Havayollarına çok teşekkür ediyoruz. Oldukça uzun bir aradan son İGA İstanbul Havalimanı olarak İsrailli bir hava yoluna havalimanımızı açtığımız için çok mutlu, bir o kadar da heyecanlıyız. Bu noktada Sun d'Or'un İGA İstanbul Havalimanı ile iş birliği, Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkileri güçlendirmek için büyük bir fırsat"