17 Ağustos canlı döviz kurları: Dolar ve Euro fiyatı haftaya nasıl başladı? Doların fiyatı yeni haftada ne kadar oldu? Geçtiğimiz haftalarda başlayan dolar ve euro yukarı yönlü hareketini yeni haftaya da taşıdı.Yatırımcılar doların fiyatının ne kadar olduğunu, serbest piyasada euronun ne kadardan satıldığını an be an takip ediyor. İşte dolar ve euroda yeni hafta başlangıç rakamları..

Haber Merkezi 17 Ağustos 2020, 09:26 Son Güncelleme: 17 Ağustos 2020, 09:53 Yeni Şafak