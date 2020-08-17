Doların fiyatı yeni haftada ne kadar oldu?

İstanbul serbest piyasada dolar ve euroda yeni hafta başlangıç rakamları belli oldu.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3730 lira, avronun satış fiyatı ise 8,7170 lira olmuştu. DOLAR NE KADAR OLDU?
Dolar 17 Ağustos sabahına çok hafif bir yükselişle başladı. İstanbul serbest piyasada dolar/TL 7,3770 liradan işlem görüyor.
EKONOMİ
İnternetten altın alışverişine dikkat: Kuyumcular uyardı
Doların yanı sıra en fazla fiyatı merak edilen euro ise yeni haftaya 8,7480 bandından işlem görerek başladı.
Diğer döviz kurlarında alış satış fiyatları ise şöyle;
İngiliz Sterlini
9,6385
9,6526
İsviçre Frangı
8,0988
8,1095
Japon Yeni
0,0693
0,0690
Suudi Arabistan Riyali
1,9588
1,9686
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Pandemi dönemiyle beraber yatırımlar konuttan arsaya kaydı. Şubat 2020 - Ağustos 2020 döneminde arsa arazi taleplerinde kaydedilen yüzde 28 oranındaki talep artışı arsa arazi fiyatlarının yüzde 400 artış göstermesine neden oldu.
Uzmanlar bu artışta konuta yapılan yatırımın getirisinin yasal düzenlemelerle cazibesini kaybetmesinin büyük etkisi olduğunu belirtiyor.
Pek çok bölgede arsa arazilerin adeta perakende hızıyla el değiştirdiğini belirten uzmanlar, ülkemizde arsa arazi taleplerinin yüzde 90'ının imarsız arsalara yapıldığına dikkat çekiyor.
Uzmanlar bunun nedenini ise toprağın sunduğu geleceğe duyulan güvene bağlıyor.
Raporlar özellikle inşaat yatırımlarının yüksek olduğu illerde arsa-arazi fiyatlarında da bir yukarı tırmanış olduğunu gösteriyor.
Arsa-arazi piyasasında yaşanan hareketlenmelere genel olarak bakıldığında: Çanakkale’de gayrimenkul satış fiyatlarındaki son 5 yıldaki değişim yüzde 78,2 artış gösteriyor.
Türkiye’de konut imarlı arsaların fiyatları son 1 yılda yüzde 19,15 artmış durumda.
Yıllık ortalamalara göre Temmuz 2020 sonu itibariyle arsa fiyatlarında en çok artış gözlenen iller Şanlıurfa, Mardin, Çanakkale ve Yozgat sıralanıyor.
Arsa yatırımları; kısa, orta ve uzun vadede, 2020 yılının altı aylık reel getiri oranı en yüksek finansal yatırım aracı olan altından daha yüksek kâr skalaları sunuyor.
Koronavirüs sonrası yoğun ilgi var: Fiyatlar yüzde 400 arttı
Koronavirüs sürecinde satılık arazilere ilgi yoğunlaşınca fiyatlar da yüzde 400 artış gösterdi. Uzmanlar arsa taleplerinin yüzde 90'ının imarsız arsalara yapıldığına dikkat çekerken, arsa yatırımlarının kısa, orta ve uzun vadede, 2020 yılının altı aylık reel getiri oranı en yüksek finansal yatırım aracı olan altından daha yüksek kâr skalaları sunduğunu belirtiyor.
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İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel, altın yatırımı yapacaklara dolandırılmamaları için uyarılarda bulundu. <br> <br> ALTIN ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER <br> <br> Vatandaşların altın alışverişlerinde güvendikleri kuyumcuları tercih etmesini öneren Turgay Baransel, döviz bürolarının altın alma yetkileri bulunmadığını, kanunen sadece darphane malı satmakla yetkili olduklarını söyledi.
Döviz bürolarının kuyumcuların sahip olduğu ustalık belgeleri bulunmadığına dikkat çeken Baransel, Döviz büroları aldıkları altının sahte olup olmadığını bilmeden tekrar vatandaşa satıyor. Bir süre önce sahte ata altına rastladık. Vatandaş döviz bürosundan aldığını söyledi, ancak hangisinden aldığını ispat edemedi diye konuştu.
SAHTE ALTIN NASIL ANLAŞILIR? <br> <br> Sahte altın sorununun kuyumcu esnafına da zarar verdiğini anlatan Baransel, sadece kuyumculardan yapılan alışverişlerin fiyat tabelasına uygun biçimde gerçekleştirildiğini dile getirerek şunları söyledi: Tüm kuyumcularda fiyat tabelası vardır. Döviz büroları hurdadan 25-30 TL düşük fiyatla alıp esnafımızın ekmeğiyle oynuyor. Döviz büroları bunu yapmamalı. Döviz bürosundaki kişilerin ustalık belgesi olmadığı için aldığı altının sahte olup olmadığını anlamıyor. Vatandaşlar da mağdur oluyor...
İnternetten satışlar ve sahte altınlar ile ilgili darphaneye yazı yazdık. Ata lira basılıyor, cezası yok. İzmir Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Darphanenin bastığı Atatürk baskılarını basmamaları gerekir. Bunlar düğünlerde takılıyor. Bize geldiklerinde biz anlıyoruz bunları. Ama kuyumcular zan altında kalıyor.
GERÇEK ALTIN NASIL ANLAŞILIR? <br> <br> Kemeraltı Çarşısı'ndaki kuyumcu esnafı Sinan Duran da konuyla ilgili mağduriyet yaşadıklarını söyleyerek şöyle konuştu: Altının normalde kuyumcular dışında hiçbir yerde bozdurulmaması lazım. Ama bozduranlar var. Piyasadan yüksek bedelle alıp düşük fiyatla satmaları, düşük ayarlı ürün satmaları anlamına gelir. Vatandaşlardan tek isteğimiz altını kuyumculardan alsınlar. Çünkü güvenilir. Biz her ay altınlarımızı analize gönderiyoruz. Altının sağlam olup olmadığı test ediliyor. Bize gelen altını tezgaha atıp sesinden gerçek olup olmadığını anlarım. Demir çınlaması gibi bir ses gelirse o gerçek altındır. Renginden de anlaşılır.
SORUN YAŞANIRSA ADRES BELLİ <br> <br> İzmir'de yaşayan vatandaşlardan Gurbet Açıkgöz de güvenli alışveriş için kuyumcuları tercih ettiğini belirterek Bugün altın zincirimi bozdurdum. Ama kuyumcuyu tercih ettim. Çünkü daha güvenilir. Başıma bu yüzden kötü bir olay gelmedi dedi.
Hasan Yavuz ise şunları söyledi: Altın alırken tanıdık kuyumculara gidiyorum. Çünkü herhangi bir sorun yaşarsam kime gidebileceğimi bilmeliyim. Kimse tanımadıkları yerden alışveriş yapmasın. Aksi takdirde önüne sorun çıkıyor. İşlenmiş altını kuyumcular satıyor. Döviz büroları daha fazla işlenmemiş altın satıyor.
Kuyumcular Odası'ndan sahte altın uyarısı
Kuyumcular Odası uyardı: Sahte altına dikkat edin, vatandaş mağdur oluyor
Son günlerde altın fiyatları hızla yükselişe geçti, rekor üstüne rekor kırıyor. Vatandaş, güvenli yatırım aracı altın almak isterken sahte altına karşı uyarı yapılıyor. Peki sahte altın nasıl anlaşılır? Altın alınması gerekirken nelere dikkat edilmelidir? İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel, döviz bürolarının altın alım satım yetkisi bulunmadan haksız rekabete girdiğini öne sürerek "Döviz bürosundaki kişilerin ustalık belgesi olmadığı için aldığı altının sahte olup olmadığını anlamıyor. Vatandaşlar da mağdur oluyor" dedi.