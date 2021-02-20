Ekonomi 17 akademik personel alınacak
BASIN İLAN

17 akademik personel alınacak

İstanbul Rumeli Üniversitesi, 17 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Alımlar, 20 Şubat'ta resmi gazetede yayımlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Rumeli Üniversitesi.
İstanbul Rumeli Üniversitesi.

İstanbul Rumeli Üniversitesi bünyesine ilanda belirtilen Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Programları için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri ve Öğretim Elemanı kadrolarına Personel alımı yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru şekli, süresi, aranan özel-genel şartlar ve diğer ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

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