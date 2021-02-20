17 akademik personel alınacak

İstanbul Rumeli Üniversitesi bünyesine ilanda belirtilen Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Programları için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri ve Öğretim Elemanı kadrolarına Personel alımı yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru şekli, süresi, aranan özel-genel şartlar ve diğer ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz