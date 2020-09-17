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Ekonomi Altın fiyatları düşüşte Gram altın ne kadar oldu çeyrek altın kaç lira?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

17 Eylül altın fiyatları: Gram altın kaç lira, çeyrek altın ne kadara alınıp satılıyor?

Altın fiyatları düşüşte: Gram altın ne kadar oldu çeyrek altın kaç lira?

Altın fiyatlarındaki düşüş sonrası yatırımcıların gözü de yeni gün başlangıç rakamlarında. 17 Eylül altın fiyatları belli oldu. Gram altının fiyatının ne kadar olduğu, çeyrek altının kaç liradan satıldığı, Cumhuriyet altında son fiyatlar merak konusu oldu. İşte altın fiyatlarında son durum..

Haber Merkezi Yeni Şafak
17 Eylül altın fiyatları..
17 Eylül altın fiyatları..

Uzun süre rekor üstüne rekor kırarak yatırımcısını adeta ihya eden altında ibre tersine döndü.

Uzun süredir düşüşte olan altın fiyatlarında 17 Eylül rakamları da merak konusu oldu.

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen düğünlerin de etkisiyle düşüşte olan altında yatırımcılar gram altının fiyatının ne kadar olduğunu, çeyrek altının kaç liradan alınıp satıldığını merak ediyor.

17 Eylül gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Ata altını, yarım altın ve tam altın fiyatları..

7,50'nin üzerine çıkarak rekor kıran dolar güne nasıl başladı?
EKONOMİ
7,50'nin üzerine çıkarak rekor kıran dolar güne nasıl başladı?

GRAM ALTININ FİYATI KAÇ LİRA?

Güncel piyasalarda altın fiyatları yükselişin ardından düşüşe geçti ve gram altının fiyatı 467 liradan işlem görmeye başladı.467,52 liradan alınan gram altın 467,63 liradan satılıyor.

ATA ALTININ FİYATI NE KADAR?

ALIŞ: 3.155,30

SATIŞ: 3.134,40

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

ALIŞ: 3.134,00

SATIŞ: 3.182,00

Eşinin hayalini 20 yıl sonra gerçekleştirdi: 300 evin elektriğini üretiyor
FOTOĞRAF 14
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Kütahya’da evli ve 2 çocuk annesi olan Yasemin Yıldırım, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan (TKDK) aldığı hibe desteğiyle güneş enerjisi santrali (GES) kurdu.
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Ev kadını Yasemin Yıldırım, katıldığı TKDK toplantılarından etkilenerek, güneş enerjisi santrali kurmaya karar verdi. Makine mühendisi olan eşi Aykut Yıldırım’ın da 20 yıllık hayali olan santral için proje hazırlayan Yasemin Yıldırım
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yaklaşık 1.5 dönümlük araziye aldığı hibe desteğiyle bin 320 panelin bulunduğu güneş enerjisi santrali kurarak 300 hanenin elektrik ihtiyacını karşılamaya başladı.
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Nişanlı oldukları dönemde eşi Aykut Yıldırım’ın makine mühendisliği eğitimi aldığını ve bitirme tezi olarak da yenilenebilir enerji sistemiyle ilgilendiğini anlatan Yasemin Yıldırım, eşinin hayali olan sistemi kurduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.
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Eşi Aykut Yıldırım’a doğum gününde proje ile bilgi verip, onaylandığını anlattığını söyleyen Yasemin Yıldırım, Eşim makine mühendisi, biz nişanlıyken üniversite son sınıftaydı. Bitirme tezi olarak çok hayal ettiği yenilenebilir enerji sistemiydi ve rüzgar tribünüydü. Onu yaparak tezi bitirdi. En büyük hayali elektrik üretmekti. Bende eşinin hayalini gerçekleştirerek Kütahya şartlarında panellerle elektrik üretimi yapan bir tesisi kurdum. Eşimin doğum günü 18 Mart o gün evraklarımızı vererek bu işe başladım ve eşime çok büyük bir doğum günü sürprizi oldu. Eşimin desteği çok oldu.
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Kararımızı verdik ve Sabuncupınar Seydiköy’de GES santralimizi kurduk. Bir arazimiz vardı ve burayı değerlendirdik. 350 bin dolarlık bir yatırım yaparak ilimize katkı sağladık. Bin 320 adet güneş panelimiz, 12 adet invertör var. Yılda 500 bin kilovat üretimimiz oluyor. Günlük 300 hanenin elektriğini karşılayabiliyoruz. Bir kadının başaramayacağı bir iş değil. Yapmak istedikten sonra yapabilirsiniz azimle her şeyin üzerinden gelinebilir. İleride tesisin kapasitesini yükseltmeyi hedefliyoruz” dedi.
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Makine mühendisi olan Aykut Yıldırım ise eşi Yasemin Yıldırım’ın hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu söyledi.
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O dönemler elektrik üretiminin sadece İzmir Çeşme de bir tesiste yapıldığını kaydeden Aykut Yıldırım, 1999 yılında üniversitede makine mühendisliği bölümünden mezun olmam için bitirme tezimi rüzgar tribünü ile elektrik üretimiydi. Başarılı şekilde tezimizi yaparak mezun olduk. O zamanlar sadece İzmir Çeşme’de bulunuyordu ve tek bir tesisti. O hayalimi eşim bu tesisi kurmakla gerçekleştirmiş oldu. Beni de çok mutlu etti” diye konuştu.
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Yasemin Yıldırım’ın TKDK hibe desteğiyle kurduğu GES, merkeze 60 kilometre uzaklıktaki Seydiköy’de yaklaşık 300 hanenin günlük elektrik ihtiyacını karşılıyor.
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Eşinin hayalini 20 yıl sonra gerçekleştirdi: 300 evin elektriğini üretiyor
Kütahya'da yaşayan Yasemin Yıldırım makine mühendisi olan eşi Aykut Yıldırım'ın üniversite bitirme teziyle başlayan hayalini 20 yıl sonra Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) aldığı hibe desteğiyle gerçekleştirdi.Yaklaşık 1.5 dönümlük araziye aldığı hibe desteğiyle bin 320 panelin bulunduğu güneş enerjisi santrali kuran Yıldırım, 300 hanenin elektrik ihtiyacını karşılamaya başladı.

22 AYAR BİLEZİĞİN FİYATI NE KADAR?

ALIŞ: 422,48

SATIŞ: 438,82

TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 3.024,89

SATIŞ: 3.083,41

YARIM ALTIN NE KADARA SATILIYOR?

ALIŞ: 1.512,40

SATIŞ: 1.533,50

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 758,30

SATIŞ: 767,40

1915 Çanakkale Köprüsü'nde önemli gelişme: İki kıtayı birleştirecek halat montajına başlandı
FOTOĞRAF 30
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Çanakkale Boğazı'nda yapımı sürdürülen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde kuzey yönlü geçici çalışma halatı montajına başlandı.
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Tamamlandığında Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle simgelerin köprüsü olacak proje için Lapseki ilçesi Şekerkaya ve Gelibolu ilçesi Sütlüce şantiyelerinde çalışmalar hızla sürüyor.
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Gemiyle 35 dakika süren boğaz geçişini 6 dakikaya indirecek köprünün özellikle yaz sezonu gibi yoğun dönemlerde uzun araç kuyruklarını ortadan kaldırması bekleniyor.
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Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı olarak nitelendirilen köprüde, her iki yakada suyun içindeki blokların üst üste yerleştirilmesiyle hazırlanan ve Türk bayrağını simgeleyen kırmızı beyaz renklere sahip ayakların tamamlanmasıyla diğer çalışmalara ağırlık verildi.
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Köprünün Lapseki bölgesindeki çalışmalarda ise otoyol bağlantıları, köprü ve menfez gibi bağlantı ara elemanlarının inşası devam ediyor.
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İstanbul ve Balıkesir'e bağlanacak yollarda kullanılacak gişeler, ara yollar ile kavşak bağlantılarının yapılması için de çalışmalar sürdürülüyor.
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Lapseki şantiyesinde, itme sürme yöntemi ile yapım çalışmaları devam eden Asya yaklaşım viyadüğünün sağ ve sol tabliyelerinin yapımına da devam ediliyor. Tabliyeler Lapseki'nin içinden geçen Çanakkale-Bursa kara yoluna kadar ulaştı.
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Köprünün inşaat çalışmalarının en önemli bölümünü oluşturan geçici çalışma halatı montajı işlemleri de sürüyor.
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Geçen hafta güney yönlü montajı tamamlanan halat çalışmalarının ardından kuzey yönlü çalışmalara başlandı.
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Halat montajının yapılabilmesi için Çanakkale Boğazı'nın transit gemi geçişlerine kapatılması kararı alındı.
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Bu kapsamda, 1915 Çanakkale Köprüsü inşaat faaliyetlerinin sağlıklı olarak yürütülmesine olanak sağlamak amacıyla boğaz 05.00 ile 17.00 saatleri arasında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çalışma ile Avrupa ve Asya kıtaları bir halatla birleştirilmiş olacak.
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1915 Çanakkale Köprüsü'nde önemli gelişme: İki kıtayı birleştirecek halat montajına başlandı
Çanakkale Boğazı'nda yapımı sürdürülen ve tamamlandığında 35 dakikalık yolu 6 dakikaya indirecek olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde en önemli bölüme geçildi. "Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak köprüde kuzey yönlü geçici çalışma halatı montajına başlandı. Çalışmanın tamamlanmasıyla Avrupa ve Asya kıtaları bir halatla birleştirilmiş olacak.


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