Ekonomi 17 ülkeyi gezdi en iyi oteli Bodrumda buldu
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17 ülkeyi gezdi en iyi oteli Bodrum'da buldu

Turizmde dünyanın en prestijli markaları arasında yer alan Swissôtel, 17 farklı ülkedeki tesislerini denetledi. Müşteri kılığında dünyadaki otelleri denetleyen uzmanlar, Swissôtel Resort Bodrum Beach’i dünyanın en iyi başarılı oteli seçti.

AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Nüfusu son 10 yılda resmi olarak yüzde 64 artan ve yerli yabancı turistten yoğun ilgi gören Bodrum’da ‘markalar’ açısından önemli hareketlilik yaşanıyor. Markalı konut üreticileri, lüks otel zincirleri, özel okullar ve hastanelerin kıymetli adresi haline dönüşen Bodrum’da, birçok lüks marka ‘ilk’ yatırımlarını gerçekleştirdi, gerçekleştirmeye devam ediyor.

6 milyar dolarlık yatırım

İlk kez Türkiye’ye gelen lüks markaların girişi Bodrum’dan yaptıklarına dikkat çeken Çağdaş Holding İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, hali hazırda Bodrum’da 5-6 milyar dolarlık yatırımın devam ettiğine dikkat çekti.

Tarihi dokuya dikkat ederek Bodrum’a yatırım yapanların kazanacağına vurgu yapan Çağlar, "Aslında gayrimenkul özelinde baktığımızda Ocak 2013’te ortalama bir gayrimenkul projesinin metrekare fiyatının 2.660 TL olduğu Bodrum’da bu rakam şu an 4.700 TL’ye ulaşmış durumda. Rakamlar güvenilir markaların doğru lokasyonda yer alan lüks projelerinde ise 10 bin Euro’lara kadar çıkıyor. Artış, bölgedeki yatırımcılara göre devam edecek. Bodrum turizmde aynen Channes, Nice, Mykonos gibi hem algısı hem de ülkesini temsili açısından oldukça kıymetli bir noktada. Gelen yatırımlar da bu durumu pekiştiriyor.” dedi.

Çağdaş Holding İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar

  • Çağlar, Bodrum’un potansiyelini 20 yıl önceden gördükleri için Çağdaş Holding olarak tüm yatırımları Bodrum’a yaptıklarını belirterek, “Bodrum’un tüm beldelerinde yatırım yaptık. 2015’TE AYRICA turgutreis’te Bodrum’un ilk Swissotel’ini açmıştık, şimdi ikinci otel yatırımımız da tüm hızıyla devam ediyor.” dedi.

EN İYİ OTELİ BODRUM’DA BULDU

Turizmde dünyanın en prestijli markaları arasında yer alan Swissôtel, 17 farklı ülkedeki tesislerini denetledi. Müşteri kılığında dünyadaki otelleri denetleyen Swissôtel uzmanları, 2017 yılının ardından 2018’de de Swissôtel Resort Bodrum Beach’i dünyanın en iyi başarılı oteli seçti.

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Üst üste 2 yıldır böylesine bir başarıya imza atmanın kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunun altını çizen Çağdaş Holding İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, “Türk turizminin dünyada hak ettiği seviyelere gelebilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu sadece Çağdaş Holding’in ya da Swissôtel Resort Bodrum Beach’in değil; aynı zamanda Türk turizminin bir başarısı. Hedefimiz bu başarıyı daha uzun yıllar sürdürmek ve Bodrum’un bir ‘dünya markası’ olma hedefine katkıda bulunmak” diye konuştu. Tesislerin fiziki yeterliliğini ve otellerdeki hizmet kalitesini değerlendiren uzmanların verdiği notlar sonucunda; Swissôtel Resort Bodrum Beach, dünyadaki Swissôtel tesisleri arasında birinci sırada yer aldı. Swissotel Resort Bodrum Beach, söz konusu denetimlerde geçtiğimiz yıl 100 üzerinden aldığı 93,3’lük puanını da 95,7’ye çıkarmayı başardı.

Swissôtel Resort Bodrum Beach

GIDA GÜVENLİĞİNDE DÜNYA DÖRDÜNCÜSÜ

Dünyada Swissôtel markasının Accor Grubu bünyesinde faaliyet gösterdiğini hatırlatan Dağlarca Çağlar, “Yine geçtiğimiz günlerde, Accor Grubu tarafından yapılan gıda güvenliği denetiminde, dünyadaki tüm Accor Grubu otelleri arasında dünyada dördüncü sırada yer aldık. Bunun dışında World Luxury Hotel Awards, World Luxury Restaurant Awards ve World Luxury Spa Awards gibi dünyanın en prestijli organizasyonları tarafından 10’a yakın ödülün sahibi olduk. Tüm bu ödüller, çıktığımız bu yolda Swissôtel Resort Bodrum Beach olarak bizlere büyük gurur ve cesaret veriyor” ifadelerini kullandı.

İKİNCİ SWISSÔTEL 2019’DA

Bodrum’da bugüne kadar 30 farklı gayrimenkul projesi geliştirdiklerini; son 5 yılda Bodrum’a yaptıkları yatırım tutarının 250 milyon Euro’yu aştığına dikkat çeken Dağlarca Çağlar şöyle devam etti: “2015 yılında, Turgutreis’te 75 milyon euro yatırımla hayata geçirdiğimiz Swissotel Resort Bodrum Beach’in ardından Bodrum’daki ikinci otelimiz olan Swissotel Resort Bodrum Hill’i de 2019 yılında devreye almayı planlıyoruz. Bu yatırım da Swissotel ile devam eden güçlü iş birliğimizin ve Türk turizmine olan güvenimizin en güçlü göstergesi.”

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