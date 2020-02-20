Ekonomi 17 yaşında bilişim hizmetleri şirketini kurdu Yaşıtlarım hayallerinin peşinden koşsun
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Manisa haberleri: 17 yaşında bilişim hizmetleri şirketini kurdu

17 yaşında bilişim hizmetleri şirketini kurdu: Yaşıtlarım hayallerinin peşinden koşsun

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, 17 yaşındaki Semih Yaşa, 3 yıl önce başladığı grafik tasarım işinde kendisini geliştirerek ailesinin vasiliği altında şirket kurdu. Eğitim gördüğü okuldaki arkadaşlarına da ilham veren ve oluşturduğu müşteri portföyüyle dikkat çeken Yaşa, "Yaşıtlarıma hiç vakit kaybetmeden hayallerinin peşinden koşmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

Haber Merkezi DHA
Semih Yaşa
Semih Yaşa

Akhisar'da oturan ev kadını Sevim Yaşa (50) ile çiğ köfte dükkanı sahibi Arif Yaşa (48) çiftinin oğlu, özel lisede 11'nci sınıf öğrencisi Semih Yaşa, 14 yaşında hobi olarak başladığı web ve grafik tasarımda, internetten izlediği videolarla kendisini geliştirdi. Yaşa, 15 yaşında ilk müşterisini buldu. Gün geçtikçe müşteri ağını geliştiren Yaşa, şu an Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki 40 farklı müşterisine hizmet veriyor.

Eşinin terk ettiği kadın çocuklarıyla iş kurdu: 30 metrekarelik odasında üretim yapıyor
GÜNDEM
Eşinin terk ettiği kadın çocuklarıyla iş kurdu: 30 metrekarelik odasında üretim yapıyor

Semih Yaşa, okul arkadaşlarına da ilham verdi.

Web tasarımı, sosyal medya yönetimi ve sosyal medyalarda kullanılmak üzere görsel hazırlama gibi seçeneklerle hizmet veren Yaşa, evinin bir odasında çalışmalarını sürdürüyor. Yaşa, 7 Ocak'ta Akhisar Vergi Dairesi'ne ailesi ile giderek onların vasiliğinden ve gerçek usul vergi diliminden yararlanıp, 'Mobidoktor Medya Reklam Bilişim Hizmetleri' şirketini kurdu. Öğretmenlerinden olumlu tepkiler alan Yaşa, okul arkadaşlarına da ilham verdi.

Semih Yaşa'nın tarih öğretmeni Sibel Zekiye Yeğin.

'Kazancım yaşıma göre iyi'

Lise sıralarında otururken hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Semih Yaşa, şu şekilde açıklamada bulundu:

"14 yaşındayken bilgisayara çok ilgi duyuyordum. Buna bağlı olarak bazı programları araştırmaya başladım. Kendimi grafik tasarım sektörünün içinde buldum. Ancak çalışmak ve kendimi geliştirmek istediğim programlar ücretliydi. Ben bu programları almak için ailemden okulda harcamam için aldığım harçlıkların bir kısmını biriktirmeye başladım. 15 yaşımda profesyonel programları kullanmaya başlamıştım.

Hem grafik tasarımı, hem de web yazılımı sektöründe birkaç müşteri buldum. Daha sonra müşteri ağımı geliştirdim. Kazancım yaşıma göre iyi. Şirket kurdum. Kurumsal olma yolunda ilerleyeceğim. Ancak bir yandan iyi, diğer yandan kötü. Arkadaşlarım geziyor, onlara ayak uyduramıyordum. Arkadaş çevremde kopukluklar oluştu. Yaşıtlarıma hiç vakit kaybetmeden hayallerinin peşinden koşmalarını tavsiye ediyorum."

Semih'in eğitim gördüğü okulun müdürü Tuncay Özbek.

'Semih'in destekçiyiz'

Semih'in eğitim gördüğü okulun müdürü Tuncay Özbek ise, "Semih okulumuzun başarılı öğrencileri arasında yer alıyor. Kendisinin girişimcilik ruhu bizi heyecanlandırıyor. Semih, hem derslerini çalışıyor, hem okul sonrası ticaretle uğraşıyor. Kendisin tebrik ediyorum" diye konuştu.

Semih Yaşa'nın tarih öğretmeni Sibel Zekiye Yeğin ise, "Semih'in bilime, bilgisayara olan ilgisi onun şirketini kurmasına vesile oldu. Kendisi aynı zamanda bizim okulumuzda proje sorumlusu. Okulumuzda büyük destekçimiz. Kendisiyle gurur duyuyoruz" dedi.

Kim verecek bizim mesaimizi

Kim verecek bizim mesaimizi

​İstanbul'da metro istasyonlarındaki izdiham isyan ettirdi.
Türk hackeradresini buldu

Türk hacker
adresini buldu

Çiftlik Bank firarisi Mehmet Aydın bakın nerede çıktı.
İlaç gibigelecek büyüme

İlaç gibi
gelecek büyüme

'Yerli ilaç' hamleleri etkisini göstermeye başladı.
Dünya<br>ekonomisini de vurdu

Dünya
ekonomisini de vurdu
Avrupa'ya<br>vize muafiyeti

Avrupa'ya
vize muafiyeti

6 ülkenin vatandaşlarından ​vize istenmeyecek.
Son 26 yılın rekor seviyesine ulaştı

Son 26 yılın rekor seviyesine ulaştı

Bölge için kritik uyarı: Etkilerini baharda göreceğiz.

Adı değiştirildi

Adı değiştirildi

Erdoğan'ın imzasıyla Atatürk Havalimanı'nda önemli değişiklik.

Salgında<br> korkunç gelişme

Salgında
korkunç gelişme

Kovid-19 salgınında vaka sayısı hızla artıyor.
Evinde<br>1 doları var mı?

Evinde
1 doları var mı?

Darbe başarılı olsa Kılıçdaroğlu milletin karşısına nasıl çıkartılacaktı?
Türkiye’nin en tehlikeli cemaati

Türkiye’nin en tehlikeli cemaati

​Yeni Şafak Mason dosyasını açıyor.
İdlib an meselesi

İdlib an meselesi

​Bir gece ansızın geldiğimizde adıyla sanıyla her şeyiyle geliriz.
Almanya'da<br>silahlı saldırı

Almanya'da
silahlı saldırı

Hanau'daki kafeye düzenlenen saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti.
Harekat şart oldu

Harekat şart oldu

Ruslar, diplomatik çözüm umudunu tamamen bitirdi.
Başsavcıyı<br>hedef gösterdiler

Başsavcıyı
hedef gösterdiler

​Kavala'nın tutuklanması CHP, HDP ve Avrupalı dostlarını çıldırttı.
Macron'un hedefi Türkçe eğitim

Macron'un hedefi Türkçe eğitim

​Cami ve imamlara da tedbir alacaklarını açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.