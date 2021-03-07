Ekonomi 18 Akademik Personel alınacak
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18 Akademik Personel alınacak

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi, 18 Akademik Personel alacağını duyurdu. Üniversite, alımların 20 Mart'ta son bulacağını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi.
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi.

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörlüğünden, ''Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince, Profesör, Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi istihdam edilecektir'' denilmektedir.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, personel alımıyla ilgili aranan özel ve genel şartlar, başvuru süresi, yeri ve şekliyle ilgili ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

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