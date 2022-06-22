Ekonomi 18 sözleşmeli personel alınacak
BASIN İLAN

18 sözleşmeli personel alınacak

Balıkesir Üniversitesi, 18 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Üniversitenin, Balıkesir ili dışında teşkilatı bulunmadığından kazanan adaylar Balıkesir Merkez Kampüs veya görevlendirilecekleri üniversitenin bağlı birimlerin olduğu ilçede ikamet edecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
18 sözleşmeli personel alınacak
Balıkesir Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara 18 adet sözleşmeli personel alınacak.

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