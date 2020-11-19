Altın fiyatlarında son durum: Gram altın ne kadar?

Güvenli liman alımlarının etkisiyle geçtiğimiz haftalarda rekor kıran ve ardından düşüşe geçen altın fiyatları merak ediliyor. Özellikle sabah saatlerinde ilgiyle takip edilen konu başlıkları arasında yer alan altın fiyatlarında son durum ne? 19 Kasım 2020 Perşembe günü gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın kaç TL'den alınıp satılıyor? İşte altın fiyatlarında son rakamlar...
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altının fiyatı güne hareketli başlamasının ardından fiyatı 463,09 lira civarında işlem görmeye başlandı. Gram altının önceki kapanış fiyatı 464,13 lira oldu. Gram altın yeni güne yüzde -0.22 hareketle başladı.
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?
ALIŞ: 756,10
SATIŞ: 768,20
EKONOMİ
18 Kasım altın fiyatlarında son durum
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.511,80
SATIŞ: 1.533,70
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 3.091,00
SATIŞ: 3.137,00
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Altın fiyatlarındaki son günlerdeki dalgalanmalardan dolayı, çeyrek altın 870 TL’ye kadar yükseldi ardından tekrar düşüşe geçti.
Bu anlık fiyat değişikliği durumunun vatandaşlarda şaşkınlık oluşturduğunu söyleyen Sarraf Mustafa Zağlı, çeyrek altının son 1 senede 425 TL artışa geçtiğini ve fiyatların daha fazla artmaması gerektiğini söyledi.
Önceden düğün alışverişi için gelenlerin bütün ihtiyaçlarının karşılandığını ama belirsiz ve yüksek fiyatlardan dolayı sadece yüzük alabildiklerini söyleyen Mustafa Zağlı, “Altın fiyatları artık günde değil dakika da dalgalanmakta...
Altın fiyatların da o kadar çok dalgalanma, o kadar bir belirsizlik var ki dakika başı değişmesi ile birlikte müşteriler geliyor fiyat alıyor. Birkaç dakika içerisinde geri geldiğinde fiyat o kadar değişmiş oluyor ki biz bile müşteriye ne diyeceğimizi şaşırıyoruz...
Yani süper derecede bir belirsizlik, bir dalgalanma içerisindeyiz. Fiyatlar da çok farklı bir kaosun içerisindeyiz. Satışlardan memnunuz. Altına yatırım fazla oluyor. 50-60 tane altın alan müşteri oluyor. Bunun sebebi ise geçen sene altının fiyatı ile bu sene altın fiyatının arasında 425 TL fark var...
u çok afaki bir rakam ve önceden düzenciler geldiğinde a’dan z’ye kadar her şeyini verirdik şimdi ise 2 tane yüzük, 1 tane tektaş, 1 tane kolye, 1 tane bilezik alıyorlar. Şuan da o kadar belirsizlik içerisindeyiz ki tam net bir şey söyleyemiyoruz...
Duyumlarımız var altının bin TL olacağı yönünde umarım öyle olmaz, altın olduğu yerde kalır.
Dakika başı değişiyor: Çeyrek altının fiyatı bir senede 425 TL arttı
Son günlerde altın fiyatlarındaki artışlar hakkında değerlendirmelerde bulunan Sarraf Mustafa Zağlı, “Vatandaşlar 10 dakika önce sordukları fiyata altın alamıyorlar” dedi.
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Korona virüs salgınıyla birlikte dünyada birçok alanda dengeler değişirken, küresel ekonomi piyasasında altın sürekli yükselişine devam ediyor.
Haftaya rekor tazeleyerek giren altın, yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor.
Son bir haftada çeyrek altındaki değer yükselişi, lira bazında yüzde 5’e yaklaştı.
Altının yükselişini değerlendiren Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner, altında artık bir öngörüde bulunamadıklarını, altının pandemi nedeni ile küresel piyasada yükselişe girdiğini ve yıl sonuna kadar 525 lirayı bulabileceği öngörüsünde bulundu.
Öner, altında artık bir tahminde bulunamadıklarını söyledi. Altındın tahmin ettikleri süre gelmeden daha yüksek fiyatlara çıktığını belirten Öner, Pandeminin artmasıyla küresel piyasada yükselişe girmişti. Ülkemizde de doların lira karşısında aşırı yükselişe girmesiyle birlikte altın da lira karşısında hayli bir yükseldi.
Şu an gram altın 505 lira civarında. Yıl sonuna 520, 525 lira bekliyoruz. Altın her zaman yatırımcısına kazandırdığı gibi yine kazandıracağını ön görüyorum.
Özellikle düğünlerin bir saatte düşürülmesinden, çalgının ya da halayın kaldırılmasından, oyunların oynanamamasından dolayı insanlar düğünlerde eskisi gibi o tadı alamıyorlar. Kimisi düğününü erteledi, kimisi sade bir nikahla geçiştirdi.
. Bu, haliyle altına da yansıyor. İnsanlar düğüne gidemeyince altında takmıyorlar. Çiftler eskisi kadar şaşalı altın almıyorlar. 6 adet bilezik alacakken, 2-3 adet alıyorlar. 2 metre ya da 1,5 metre zincir alacakken, daha sade, daha uygun zincir takıyorlar. Her zamanki gibi altın uzun vadede kazandırıyor. Tekrar kazandırmaya devam edecektir onu öngörüyoruz. Altın almalarını öneriyorum dedi.
Altın için müthiş iddia: Yıl sonu tahminini açıkladı
Koronavirüs salgınında vaka sayılarının yeniden yükselişe geçmesiyle hareketlenen altın fiyatları yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Kıyıda köşede altını bulunanlar fiyatların daha ne kadar yukarı gideceğini merak ederken, Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner ise gram altın için yıl sonu tahminini açıkladı.