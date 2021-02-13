Ekonomi 19 sözleşmeli personel alınacak
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19 sözleşmeli personel alınacak

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, 19 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. İlan, 12 Şubat'ta resmi gazetede yayımlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi.
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin ilgili maddeler gereğince Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93 puan sırası esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, sözleşmeli personel alımı için aranan genel ve özel şartlar ile başvuru süresiyle birlikte diğer ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

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