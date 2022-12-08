190 hektar alan Çerkezköy Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edildi Sanayi, endüstri ve teknoloji geliştirme bölgelerine yönelik bir dizi düzenleme yapıldı. Denizli'nin Honaz ilçesi, Kocabaş ve Gürlek mahalleleri sınırları içinde bulunan bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak. Tekirdağ'ın Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerindeki 190 hektar alan Çerkezköy Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edildi.

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