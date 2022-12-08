Ekonomi 190 hektar alan Çerkezköy Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

190 hektar alan Çerkezköy Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edildi

Sanayi, endüstri ve teknoloji geliştirme bölgelerine yönelik bir dizi düzenleme yapıldı. Denizli'nin Honaz ilçesi, Kocabaş ve Gürlek mahalleleri sınırları içinde bulunan bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak. Tekirdağ'ın Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerindeki 190 hektar alan Çerkezköy Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edildi.

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Haber Merkezi AA
190 hektar alan Çerkezköy Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edildi
Foto/arşiv

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Denizli'nin Honaz ilçesi, Kocabaş ve Gürlek mahalleleri sınırları içinde bulunan bazı taşınmazlar, Denizli Makina İhtisas Organize Sanayi Bölgesi alanında gerçekleştirilecek yatırım faaliyetlerinin ivedilikle hayata geçirilmesi amacıyla Denizli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

Tekirdağ'ın Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerindeki 190 hektar alan Çerkezköy Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edildi.

Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin adı Bilişim Vadisi Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak değiştirildi.

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