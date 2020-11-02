2 Kasım altın fiyatları: Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? Haftanın ilk günü altın fiyatları günü kaçla açtı? Çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? Bütün detaylar haberimizde...

Haber Merkezi 02 Kasım 2020, 09:37 Son Güncelleme: 02 Kasım 2020, 09:42 Diğer