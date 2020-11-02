2 Kasım altın fiyatları: Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları ne kadar? sorusu 2 Kasım Pazartesi günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 509,55 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 3.308,08 liradan işlem görüyor. İşte, 2 Kasım 2020 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
506,17
509,55
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
507,31
507,37
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.881,94
1.882,59
ÇEYREK ALTIN FİYATI
811,70
829,56
YARIM ALTIN FİYATI
1.618,33
1.659,11
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
3.246,80
3.308,08
ATA ALTIN FİYATI
3.333,31
3.415,67