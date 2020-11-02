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TÜRKİYE EKONOMİSİ

2 Kasım altın fiyatları: Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?

Haftanın ilk günü altın fiyatları günü kaçla açtı? Çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? Bütün detaylar haberimizde...

Haber Merkezi Diğer
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Altın fiyatları ne kadar? sorusu 2 Kasım Pazartesi günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 509,55 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 3.308,08 liradan işlem görüyor. İşte, 2 Kasım 2020 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

506,17

509,55

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

507,31

507,37

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.881,94

1.882,59

ÇEYREK ALTIN FİYATI

811,70

829,56

YARIM ALTIN FİYATI

1.618,33

1.659,11

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.246,80

3.308,08

ATA ALTIN FİYATI

3.333,31

3.415,67

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