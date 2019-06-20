20 metrekareden dünyaya ihracat yapan fabrikaya

Evli ve 1 çocuk babası Mehmet Akçay, 1954 yılında babası Bekir Akçay'ın 20 metrekarelik dükkanında kolonya üretim işinde çalışmaya başladı. Mehmet Akçay, 1987 yılında babası Bekir Akçay, 1 yıl sonra da ağabeyi Ergül Akçay'ı kaybedince işin başına geçti. Gece gündüz iş yerinde çalışan Akçay, ürettiği kolonyaları önce Kırıkkale, ardından ise çevre illerde satışını gerçekleştirdi. 21 yıl tek başına yürüttüğü işinde talepleri karşılamakta zorluk çeken Akçay, 2009 yılında Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika kurdu. KOSGEB'in makine ekipman desteğinden faydalanan Akçay, fabrikada 33 kişiye istihdam sağlarken yılda 900 ton olarak üretilen 42 kolonya çeşidini yurt dışına ihraç ediyor.

'YILLARCA TEK BAŞIMA YÜRÜTTÜM'

Mehmet Akçay, firmanın 1954 yılında babası Bekir Akçay tarafından kurulduğunu söyledi. Babasının kolonyaya olan merakı nedeniyle ticarete girdiğini kaydeden Akçay, "Babam bu işe 20 metrekarelik bir dükkanda üretim yaparak başladı. Babamın yanında başladık biz. 1971 yılanda Kırıkkale'nin yanısıra diğer illere kolonya satarak bu işe devam ettik. Babamı 1987 yılında, ağabeyimi de 1988 yılında kaybettikten sonra bu iş bize kaldı. Yıllarca tek başıma bu işi yürüttüm" dedi.

'HEDEFİMİZ, İLK 5'

Baba mesleğinde ürettiği kolonyaları marka haline getiren Akçay, 2009 yılında OSB'de fabrika kurduğunu söyleyerek, şöyle konuştu: "Babamdan aldığım 20 metrekarelik dükkanı bugün Türkiye’nin hatırı sayılı firmaları arasına soktuğumuz için mutluyum. Başarımız bununla sınırlı kalmadı. Avrupa'da birçok ülkeye kolonya ihracatı gerçekleştirdik. Almanya başta olmak üzere Fransa, İngiltere, Belçika, Danimarka, Avusturya, Hollanda, Amerika, Kanada, İsviçre, İsveç, Norveç, İsrail ve Avusturalya gibi ülkelere ihracaat yapıyoruz. Özellikle Almanlar ve Fransızlar kolonyamızı çok sevdiler. Hedefimiz, dünyanın ilk 5 kolonya firması arasına girmek."

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Akçay, fabrikada yılda 900 ton kolonya ürettiklerini, bunun yarısını yurt dışına ihraç ettiklerini kaydetti.

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