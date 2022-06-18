20 milyon dolarlık ithalatı önleyecek: Zararlılara karşı yerli çözüm

Kimya sanayinde yerli sermayeli şirketlerden Koruma Şirketler Grubu, tamamen ithal edilen bitki koruma ürünü aktif maddesinin üretimini gerçekleştirdi. Şirket, tarım ürünlerinde yoğun olarak kullanılan, Türkiye'nin ithal ettiği acetamiprid aktif maddesini yerli olarak üreterek yıllık yaklaşık 20 milyon dolarlık ithalatın önüne geçmeyi amaçlıyor.

Şükrü Kemal Aracı

YÜZDE 99 SAFLIKTA

Daha önce benfluralin, bakır oksiklorür gibi aktif maddeleri yerli olarak geliştiren Koruma Şirketler Grubu, kompleks reaksiyonlarla üretilen acetamiprid aktif maddesini yüzde 99’luk saflıkta üretmeyi başardı. Dünyada insektisit grubunda en fazla kullanılan aktif maddelerden biri olan acetamiprid, Türkiye için stratejik önemde bulunan çok sayıda bitkisel üründe kullanılıyor. Koruma Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şükrü Kemal Aracı, yerli imkanlarla Avrupa standartlarında aktif madde üretimini gerçekleştirdiklerini söyledi.

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1000 TON İTHAL EDİLİYOR

Aracı, “Türkiye’de bu seviyede ilk defa böyle bir bitki koruma ürünü aktif maddesi üretiliyor. Pamuk, Antep fıstığı, kiraz, şeftali, elma armut, bağ, domates, biber, hıyar, patlıcan, karpuz gibi önemli tarım ürünlerinde çok yoğun şekilde kullanılan bu ürünün ülkemizde yerli imkanlarla üretilmesi bu projenin önemini daha da artırıyor Türkiye olarak yılda 1.000 ton ürün ithal ediyoruz. Bu da 20 milyon dolarlık bir kayıp olarak karşımıza çıkıyor. İlerleyen zamanda bu miktarın tamamını karşılayabilir konumda olacağız” dedi.