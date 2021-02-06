Ekonomi 20 zabıta memuru alınacak
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20 zabıta memuru alınacak

Pendik Belediye Başkanlığı, 20 zabıta memuru alacağını duyurdu. Belediye, başvuruyu 08 Mart 12 Mart tarihleri arasında saat 16:00’a kadar süreceğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Pendik Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, başvuru süresi, başvuru yeri ve diğer ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

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