20 zabıta memuru alınacak

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Yoğurt mayalama sırrı: Kavanozda Yoğurt Mayalama kaç derecede, nasıl yapılır?

Evde yoğurt yapımı özellikle yeni doğum yapmış anneler, ev ekonomisini düşünen kişiler ve sağlıklı beslenmek isteyenler tarafından çok merak ediliyor. Koronavirüs salgını sonrası pandemi nedeniyle evlerde ekmek ve yoğurt yapımı popüler hale geldi. İnternet üzerinde yoğurt mayalama ile ilgili olarak oldukça farklı bilgiler mevcuttur. Cam kavanozda yoğurt mayalama ile birlikte tüm püf noktaları haberimizde veriyoruz. Peki, Yoğurt kaç derecede, saatte nasıl mayalanır?