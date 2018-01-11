2017 beklentisi yüzde 6,7’ye çıktı

Türkiye’nin geçen yıla ilişkin büyüme tahmininin yüzde 4’ten yüzde 6,7’ye yükseltildiğini belirten Dünya Bankası Başekonomisti Franziska Ohnsorge, “Herkes gibi Türkiye’nin güçlü büyüme verisi karşısında şaşırdık. Yıl boyunca büyüme verisi beklediğimizden daha güçlü geldi” dedi. Türkiye’nin geçen yıl itibarıyla Dünya Bankası’nın beklentilerinden daha güçlü bir büyüme göstermesi nedeniye 2017’ye ilişkin büyüme tahmininin yüzde 6,7 seviyesine çekildiğini belirten Ohnsorge, “Bu kısmen mali ve parasal teşviklerin etkisiyle gerçekleşti. İlerleyen dönemde mali teşviklerin bir kısmının yavaşlamasını ve parasal politikanın kademeli olarak sıkılaşmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Dünya Bankası Başekonomisti Franziska Ohnsorge

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2018 İÇİN DE YUKARI GÜNCELLEME İŞARETİ

Türk ekonomisinin 2018 yılında yüzde 3,5, 2019 ve 2020’de ise yüzde 4 seviyesinde büyüme kaydetmesinin beklendiğini belirten Ohnsorge, “Tahminlerimiz yine haksız çıkabilir. Teşviklerde geri çekilmenin tahminimizden daha yavaş şekilde gerçekleşmesi halinde 2018 yılı için büyümeyi yeniden yukarı yönlü güncelleyebiliriz” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye ekonomisinin halihazırda büyümesinin son derece güçlü olduğunu belirten Ohnsorge, “Bizim temel senaryomuza göre, Türkiye’nin büyümesi potansiyel büyüme oranlarına yakın seviyede gerçekleşmeye devam edecek. Türkiye’nin potansiyel büyümesinde yüzde 5 seviyesini en üst seviye olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.

AVRUPA’DAKİ BÜYÜME TÜRKİYE’YE YANSIDI

Avrupa’da geçen yıl itibarıyla ekonomik büyümede görülen artışın Türk ekonomisine olumlu yönde yansıdığının altını çizen Ohnsorge, “Avrupa’daki ekonomik büyümenin şimdiden Türkiye için faydalı olduğunu görüyoruz. Avrupa ekonomisinin büyümesinde geçen yıl yüzde 1,8’den yüzde 2,4’e doğru güçlü bir artış gözlemledik. Türkiye net bir şekilde bu büyümeden yararlandı” dedi. Küresel yatırım ve büyümenin de artış kaydettiğini belirten Ohnsorge, “Küresel büyüme açık bir şekilde iyileşiyor. 2017’den yüzde 3’lük bir küresel büyüme gördük. 2018 yılında ise küresel ekonomik büyümenin yüzde 3,1 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz” dedi.

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