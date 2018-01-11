Ekonomi2017 beklentisiyüzde 6,7ye çıktı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2017 beklentisi yüzde 6,7’ye çıktı

Dünya Bankası, Türkiye’nin geçen yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 4’ten yüzde 6,7’ye yükseltti. Dünya Bankası Başekonomisti Franziska Ohnsorge, “Türkiye’nin güçlü büyüme verisi karşısında şaşırdık” dedi. Ohnsorge, 2018 yılı büyümesini de yukarı yönlü güncelleyebileceklerinin işaretini verdi.

Haber MerkeziYeni Şafak
Türkiye’nin güçlü büyümesi karşısında şaşırdı
Türkiye’nin güçlü büyümesi karşısında şaşırdı

Türkiye’nin geçen yıla ilişkin büyüme tahmininin yüzde 4’ten yüzde 6,7’ye yükseltildiğini belirten Dünya Bankası Başekonomisti Franziska Ohnsorge, “Herkes gibi Türkiye’nin güçlü büyüme verisi karşısında şaşırdık. Yıl boyunca büyüme verisi beklediğimizden daha güçlü geldi” dedi. Türkiye’nin geçen yıl itibarıyla Dünya Bankası’nın beklentilerinden daha güçlü bir büyüme göstermesi nedeniye 2017’ye ilişkin büyüme tahmininin yüzde 6,7 seviyesine çekildiğini belirten Ohnsorge, “Bu kısmen mali ve parasal teşviklerin etkisiyle gerçekleşti. İlerleyen dönemde mali teşviklerin bir kısmının yavaşlamasını ve parasal politikanın kademeli olarak sıkılaşmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Dünya Bankası Başekonomisti Franziska Ohnsorge

2018 İÇİN DE YUKARI GÜNCELLEME İŞARETİ

Türk ekonomisinin 2018 yılında yüzde 3,5, 2019 ve 2020’de ise yüzde 4 seviyesinde büyüme kaydetmesinin beklendiğini belirten Ohnsorge, “Tahminlerimiz yine haksız çıkabilir. Teşviklerde geri çekilmenin tahminimizden daha yavaş şekilde gerçekleşmesi halinde 2018 yılı için büyümeyi yeniden yukarı yönlü güncelleyebiliriz” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye ekonomisinin halihazırda büyümesinin son derece güçlü olduğunu belirten Ohnsorge, “Bizim temel senaryomuza göre, Türkiye’nin büyümesi potansiyel büyüme oranlarına yakın seviyede gerçekleşmeye devam edecek. Türkiye’nin potansiyel büyümesinde yüzde 5 seviyesini en üst seviye olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.

AVRUPA’DAKİ BÜYÜME TÜRKİYE’YE YANSIDI

Avrupa’da geçen yıl itibarıyla ekonomik büyümede görülen artışın Türk ekonomisine olumlu yönde yansıdığının altını çizen Ohnsorge, “Avrupa’daki ekonomik büyümenin şimdiden Türkiye için faydalı olduğunu görüyoruz. Avrupa ekonomisinin büyümesinde geçen yıl yüzde 1,8’den yüzde 2,4’e doğru güçlü bir artış gözlemledik. Türkiye net bir şekilde bu büyümeden yararlandı” dedi. Küresel yatırım ve büyümenin de artış kaydettiğini belirten Ohnsorge, “Küresel büyüme açık bir şekilde iyileşiyor. 2017’den yüzde 3’lük bir küresel büyüme gördük. 2018 yılında ise küresel ekonomik büyümenin yüzde 3,1 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz” dedi.

  • Petrol fiyatı için 2018 yılı tahmini 58 $
  • Kaya gazı üretiminin petrol fiyatlarına ilişkin dinamikleri büyük oranda değiştirdiğini belirten Ohnsorge, “Petrol fiyatlarının bu yılın sonuna doğru normalleşmesini ve ortalama varil başına 58 dolar seviyesinde olmasını bekliyoruz. Petrol fiyatlarının yeniden 60-70 dolar ya da yeniden 100 dolar seviyelerine ulaşmasını beklemek için çok az gerekçe var. Bu durum Türkiye ve Hindistan gibi enerji ithal eden ekonomiler için bir lütuf olacak” diye konuştu.
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