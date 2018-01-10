2017’de kitap yayıncılığı: Hali pür melalimiz

ÖMER YALÇINOVA

2017 yılında renkli gelişmelerin yaşandığı söylenebilir, yayıncılık dünyasında. Tabii bunlar doğrudan arz talep meselesiyle ilgilidir. Okuyucular nelere rağbet etmişlerse, yayınevleri de ona göre şekil almış, yayın programlarını yenilemişlerdir. Bir de tabii ki yayınevlerinin reklam politikaları vardır. Diğer ifadeyle aslında okuyucuda herhangi bir ihtiyaca karşılık gelmediği halde reklam yoluyla oluşturulan suni gündemler, merak ve algılar… Yeni Şafak Kitap’ın Aralık sayısındaki dosyadan yola çıkarak geçtiğimiz yılın kitaplarını değerlendirmeye çalışalım. Her yıl olduğu gibi 2017’de de birçok yayınevi, yine dikkat çekici konularda yazılan, içi boş, sanatsal ve düşünsel açıdan hiçbir değeri olmayan romanlarla doldurmayı başardılar “çok satanlar listesi”ni. Yine körpe okuyucular bu tür yayınların tuzağına düştü. Tabii ki yine o romanların konusu aşk, entrika, sırlar, cinayet ve olağanüstü olaylardı. Onlar açısından 2017’de değişen bir şey yoktu. “Best sellers” kategorisinde herhangi bir değişiklik yok. Konuyla ilgili belki şu söylenebilir: 2017’de bu, diğer ülkelerin “best sellers”lerini çevirerek değil de, çeviri kokan Türk romanlarıyla yapıldı.

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YENİLİK VE YOĞUNLUK YILI

Ciddi yayınevlerine bakacak olursak; 2017 yılında iki tür “yenilik” ve “yoğunluk” içinde olduklarını görürüz. Yenilik diye belirttiğimiz alan, edebiyat kitaplarıdır. Daha doğrusu, edebiyat kitaplarına verilen ağırlıktır. Birçok yayınevi, kendilerine bağlı ek yayınevi kurarak ya da kendi içinde bir edebiyat dizisi oluşturarak roman, hikâye ve şiir kitabı yayımladı. Bununla birlikte edebiyat yayınlarıyla ön plana çıkan birçok yayınevi de dünya siyasetine ve tarihine dönük yayınlarla dikkat çekti. Örneğin Eşik Yayınları, Semerkand Yayınları bünyesinde kuruldu ve Mostar dergisinin açtığı Tarihi Roman ve Öykümüzün Peşinde Öykü Yarışması’nda derece alan roman ve hikâye kitaplarını yayımladı. İz Yayınları ise, “Muhayyel” dizisi içinde çok sayıda öykü kitabı yayımladı. Dergâh Yayınlarından uzun zamandır özellikle yeni şiir kitabı çıkmıyordu, o da 2017’de Atakan Yavuz ve Fatma Şengül Süzer gibi şairlerin kitabını yayımladı. Edebiyat alanında öncü diyebileceğimiz, genç şair ve yazarların kitaplarını yayımlayarak risk alabilen Avangard Kitap, Profil Kitap ve Okur Kitaplığı gibi yayınevleri ise, 2017’de ayrı bir hareketlilik içindeydi. Genç şair, hikâyeci ve romancılar her yıl olduğu gibi bu yıl da Hece ve Şule yayınları arasında kendilerine yer buldular. Öyleyse şunu söyleyebiliriz: 2017, yayıncılık alanında edebiyatçıların, özellikle genç edebiyatçıların kendilerine rahatlıkla yer buldukları, ilk eserlerini yayımladıkları bir yıl olmuştur. Başka ifadeyle 2017, edebiyata dönük ilginin canlandığı ve kendini gösterdiği bir yıldır.

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İz, Hece ve Şule 2017’de roman ve hikâye kitaplarıyla dikkat çekerken, Avangard, Profil ve Ebabil daha çok şiir kitaplarıyla adından söz ettiren yayınevleri oldular. İz’de Cihan Aktaş bu yıl da yeni bir hikâye kitabı Fotoğrafta Ayrı Duran’la okuyucularını sevindirdi. Yıldız Ramazanoğlu yeni kitabı Adem’in Cevap Vermesi’ni İz’den çıkardı. Avangard, 2017’ye Hakan Arslanbenzer’in Eskimeyen Kitapları’yla “Merhaba!” demişti, kapanışı ise, iki genç hikâyeci Yahya Arslan ve Hamza Bilgü’nün, bir genç şair Ceylan Öztürk’ün ilk kitaplarıyla yaptı. Şiir eleştirisinde yeni bir soluk diyebileceğimiz Elyesa Koytak’ın yazıları Avangard’tan çıktı. Profil’den bu yıl şair Ahmet Murat’ın ilk deneme kitabını okuduk. Aynı yayınevi Selahattin Yusuf ve Samet Doğan’ın ilk romanlarını bastı. Şiirde ise, İbrahim Tenekeci, Suavi Kemal Yazgıç, Mustafa Akar, Furkan Çalışkan’ın yeni şiir kitaplarını yayımladı. Everest, Cevdet Karal ve Ömer Erdem’in yeni şiir kitaplarıyla 2017’yi tamamladı. İbrahim Gökburun ikinci şiir kitabı Güz Nöbeti’ni Mühür Kitaplığı’ndan çıkardı. 160. Kilometre yayınlarından Ömer Şişman ve Aslı Serin’in yeni şiir kitaplarını okuduk. Mehmet Aycı, Hayriye Ünal ve Vural Kaya 2017’de yeni şiir kitaplarını Hece’den çıkaran şairler. 2017’nin dikkat çekici diğer şiir kitabıysa, Metis’ten çıktı: Yücel Kayıran’dan Efsus’a Yolculuk.

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Hece yayınlarına bağlı kurulan Cümle Yayınlarının özellikle mektup, biyografi, hatırat, söyleşi ve portre yazıları alanında yayın yapması, Eşik Yayınlarının tarihi roman yarışması açması, İş Bankası Kültür Yayınlarının merhum Halil İnalcık’ın Kırım Hanlığı Araştırmaları’yla birlikte Devleti Aliye serisinin 5. cildini yayımlaması, Beyan Yayınlarının Arapça ve Osmanlıca birçok klasik eserin çevirisiyle birlikte tıpkıbasımını gerçekleştirmesi, İletişim Yayınlarının “araştırma-inceleme” dizisini daha çok Osmanlı ve Cumhuriyet tarihine ayrılması, Kitap Yayınevinin iki üç ciltlik seyahatnameler yayımlaması, edebiyat kitaplarıyla tanınan Avangard’ın siyasi tarihle yakından alakalı strateji kitaplarına da yer vermesi, Alfa Yayınları arasından üç cilt halinde çıkan Mircea Eliade’nin Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi’nin çıkması, çok satan kitaplar arasında tarihi romanların yoğunluk kazanması, ismini anamadığımız diğer yayınevlerinin de yayınları arasına mutlaka tarihi roman veya araştırma kitapları sıkıştırmaya çalışması, 2017’de tarih, hatırat ve biyografi alanlarına dönük yoğun ilgiyi gösterir.

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SİYASİ GÜNDEM KİTAPLARI ETKİLEDİ

En açık gösterge ise, tarihi romanlara dönük ilgidir. Tarihi roman, dikkat çekmek istediğimiz edebiyata yönelişi de içinde barındırır. Önceki yıllarda daha çok dini diyebileceğimiz, mutasavvıfların hayatına dayanan romanlar çok satıyordu. Bu yıl, aynı meyil, tarihi romanlara oldu. Önceki yılların Mevlana, Şemsi Tebrizi, Yunus Emre konuları yerini bu yıl Mimar Sinan, Yavuz Sultan Selim, Şah İsmail, Sultan Süleyman, Abdülhamit Han veya Mihrimah Sultan, Hürrem Sultan, Nurbanu Sultan’a bıraktı denilebilir.

Aynı ilgi televizyon dizisi sektöründe de karşımıza çıkar. Diriliş Ertuğrul, Muhteşem Yüzyıl ve Payitaht Abdülhamit dizileri geniş izleyici kitleleri tarafından takip edilmektedir. Gençlerin bu dizilerden çok fazla etkilendiklerini tahmin etmek zor olmasa gerek. Onların tarihte ilgilerini çeken şeyse; kahramanlıklar, ilginç ve sır dolu olaylar, aşklar ve siyasi entrikalardır. Aynı şeyleri üç aşağı beş yukarı tarihi romanlarda da bulacaklardır.

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Ciddi tarih kitaplarına ise, yetişkinler yönelmektedir. Yetişkinler, siyasi hatırat ve nehir söyleşi kitaplarını merak etmektedirler. Bunda ise 2010’dan bu yana Orta Doğu bölgesinde meydana gelen karışıklıkların etkili olduğu düşünülebilir. Yaygın kanı; aradan yüz yıla yakın bir zaman geçmesine rağmen Osmanlı’nın yıkılışıyla birlikte başlayan Ortadoğu ve Balkan topraklarındaki karışıklığın bitmediğidir. Arap Baharı, Suriye savaşı, Irak’ın toprak bütünlüğü meselesi, dinmek bilmeyen Filistin-İsrail savaşı, Suudi Arabistan’daki taht kavgaları ve uzantıları, Katar’a dönük uygulanan ambargo gibi olaylar Osmanlı tarihine olan merakı artırmıştır. Yakın zamanda Fahrettin Paşa’yla ilgili yapılan anakronik açıklamalar da, tarihe duyulan ilginin nasıl ortaya çıktığına dair ayrı bir örnektir. İster istemez 2017’de Türk okuyucuları siyasi olay ve açıklamaların arka planını daha net görebilmek için özellikle Osmanlı tarihini öğrenme gereği duydu. Donald Trump’un Kudüs açıklaması da bu ilginin doğması ve kuvvetlenmesine verilebilecek örneklerden diğeridir. En temeldeki soru belki de Osmanlı’nın yüzyıllar boyunca Balkanlar, Anadolu, Ortadoğu, Afrika ve diğer hakimiyet kurduğu topraklarda adalet ve sükuneti nasıl sağladığıdır. Yayınevlerinin tarih kitaplarına verdiği ağırlığın altında da bu soru saklı olabilir.

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DİNİ YAYINDA DÜŞÜŞ VAR

Dini yayınlarda önceki yıllara kıyasla bir düşmeden söz edebiliriz. Bunu da yine Türkiye’de ve dünyada yaşanan siyasi ve stratejik olaylara bağlamakta bir sakınca görmüyorum. Dini yayınların azalmasının nedenleri arasında IŞİD, DAEŞ gibi terör örgütlerinin insanlar üzerinde yaptığı menfi etki, FETÖ terör örgütünün insanlardaki cemaat, dernek ve vakıflara duyulan güveni sarsması sayılabilir. Tabii kapatılan FETÖ yayınevleri, gazete, dergi ve televizyonları vardı, 2017’den önce. Onlar her şeyi dini kılıfa büründürerek veya kitabına uydurarak yaptıkları için, insanlar onların her işine “dinidir” şeklinde bakıyorlardı. Dıştan dini görünen, içi ise tartışmalı olan bu kitapların yoğun propagandasını yapıyorlardı gazete, televizyon ve dergilerinde. Okuyucular ister istemez bu kitapları merak ediyordu. Tabii yayıncılık, bir rekabet ortamıdır. Diğer yayınevleri de onlardan etkilenerek dini yayınlara ağırlık veriyorlardı. Onların suni, oyunlarla dolu, seviyeyi olabildiğince alta çeken, suyunun suyunun suyu yayınlarının ortadan kalkması neticesinde, belki de Türkiye’de ilk defa dini yayınlar kategorisinde bir normalleşmeden, dini yayınların asıl, olması gereken istikamette ilerlemesinden söz edebiliriz. Yoksa dini yayınların azalmasından kastımız Kur’an-ı Kerim, Hadis-i Şerif, siyer ve tefsir kitaplarının az basılması değildir. Diyanet Vakfı Yayınları 2017’de kitap sayısını ve kalitesini üst sevilere çekmeyi başarmıştır.

Dini kitap yayınlarında ilk sırayı yine tasavvuf konusu oluşturmaktadır. Tasavvuf kitapları arasında Timaş’tan çıkan Nouman Ali Khan’ın Dirilt Kalbini’ne benzeyen popüler; Sufi Kitap’tan çıkan Annemarie Schimmel’in Doğudan Batıya’sı gibi hatırat; Büyüyenay’dan çıkan Mehmet Ali Ayni’nin Tasavvuf Tarihi gibi inceleme araştırma; Semerkand’tan çıkan Hace Yusuf-i Hemedani’nin Hayat Basamakları gibi klasik; İnsan’dan çıkan Savaş Ş. Barkçin’in Kalbin Aklı gibi düşünce ekseninde kitaplar yayımlanmış, ilgi görmüştür 2017’de.

YÜZLER GÜLÜYOR

Biraz da Türkçeye çevrilen edebiyat kitaplarından da söz edelim. Türkiye İş Bankası Kültür, bu yıl da Hasan Âli Yücel Klasikleri dizisine devam etti, ağırlığı yine Batı klasiklerinden oluşan çeviri kitaplar bastı. Yapı Kredi de bu yıl adından daha çok çeviri kitaplarıyla söz ettirdi. Onun Kazım Taşkent Klasik Yapıtlar dizisinden Louis-Ferdinand Céline’in Taksitle Ölüm’ü çıktı. Dergâh, Mustafa Şekip Tunç’un yaptığı ve 1940’larda yayımlamaya başladığı Bergson çevirilerini yeniden yayımladı. Yaratıcı Tekâmül ve Gülme bunlardan ikisi. Devamının 2018’de gelmesini bekliyoruz. İletişim, 2016’da başladığı Cemil Meriç’in Balzac çevirilerinden iki kitabı Ferragus ve Otuzundaki Kadın’ı 2017’de yayımladı. Diğer Cemil Meriç çevirilerinin 2018’de yayımlanmasını umuyoruz. Everest, Rus edebiyatı hayranlarını sevindirmeye devam ediyor. Geçen yıl yayımladığı Joseph Frank’ın hacimli Dostoyevski biyografisinden sonra, bu yıl Rosamund Bartlett’in 536 sayfalık Tolstoy biyografisini yayımladı. Ayrıca Everest yayınları arasından Kafka’nın Ofis Yazıları çıktı. Bu kitap ilk defa Türkçeye tercüme edildi. Görüleceği üzere edebiyat alanında yapılan çevirilerde de ağırlık yine büyük şair, romancı veya araştırmacıların ya biyografileri ya da hatıratları olmuş.

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2017’de çıkan kitapların bütününü, kitap basmaya devam eden yayıncıların tamamını burada değerlendirmek mümkün değil. 15 Temmuz gibi devletin, milletin, yani ülkenin varlığına kasteden müdahale girişimine direndikten sonra, yayın alanında herhangi bir gerilemeden söz etmeyişimiz, aksine bir yıl gibi kısa bir süre içinde, yani 2017’de çeşitliliğini artırarak devam eden yayıncılardan söz ediyor oluşumuz, yüzümüzü güldürüyor.

Görünen o ki okuyucular olarak 2017’de olduğu gibi 2018’de de yayıncıların hızına yetişmekte zorlanacağız. Tahminimiz; 2018’de de alttan alta edebiyata duyulan ilginin, bununla birlikte tarih, biyografi, söyleşi, hatırat ve tarihi romanların yayımında görülen yükselişin devam edeceğidir.